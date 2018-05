Émerson fala de conquistas no ano e treinos para estágio com a Seleção

Emerson Silva conquistou a prata no Brasileiro Sub21 (FOTO: Jailson Soares)

Em dois meses são cinco medalhas entre competições; regionais, nacionais e internacionais, e a agenda de torneios e treinamentos do judoca Émerson Silva segue a todo vapor. O piauiense é principal nome da modalidade no Piauí no momento e segue se preparando para disputar o Campeonato Piauiense, que acontece nesse final de semana no Iate Club, em Teresina. Depois disso, arruma as malas rumo a Áustria, onde participa do estágio Internacional junto a Seleção Brasileira Júnior de judô.

Em dois meses o judoca foi campeão Regional nas categorias sub21 e sênior. Vice-campeão da Taça Brasil Sub21 e também do Brasileiro Sub21 e conquistou um bronze na Alemanha. “Isso me deixa muito feliz, pois é a prova que o planejamento está dando certo. 95% de aproveitamento nas competições e eu estou feliz por isso, é fruto de todo o esforço”, conta Émerson.

Émerson Silva, foi vice-campeão Brasileiro no último final de semana, competição que aconteceu em Lauro de Freitas, na Bahia. A derrota na final foi diante o brasiliense Matheus Takaki um dos principais adversários de Émerson pela vaga fixa na seleção. O judoca fala sobre a medalha de prata e faz uma avaliação de sua luta na final. “Eu e Takaki nos conhecemos muito bem e já nos enfrentamos diversas vezes, eu sei onde eu errei e vou procurar treinar para que no próximo confronto eu saia com o ouro”, frisa o piauiense.

Emerson se prepara para Estágio Internacional com a seleção (FOTO: Jailson Soares)

O atleta fala sobre as metas da temporada – Émerson silva quer ser o representante da seleção na categoria superligeiro (-55kg) no Mundial de judô, que acontece no mês de outubro, em Cancun, no México, mas para isso acontecer precisa se manter no pódio em todas as competições que participar.

O técnico do atleta, Fabieldo Torres, frisa as conquistas de Émerson e faz questão de lembrar que ele esteve no pódio em todas as competições que valem pontos dentro do ranking nacional. “É bom ressaltar que ele é o único atleta da categoria que medalhou em todas as competições que valia pontos no ranking. Começando pela seletiva nacional até a competição do ultimo final de semana no Brasileiro Sub21. É bom você traçar um objetivo com seu atleta e ver que tudo está dando certo”, explica o técnico.

Os últimos meses de Émerson Silva foram marcados por viagens, treinos e muitas competições. A logística para dar conta de tudo mantendo o bom nível nos tatames exige bastante do atleta. Agora, Émerson participa do estágio Internacional na Áustria com a CBJ e dependendo dos resultados o piauiense deve ser convocado para o Pan-Americano sub18 e sub21 que acontece nos dias 6 e 7 de julho, na Argentina e também para o Mundial de judô, que acontece no México, em outubro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia