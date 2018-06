Em Teresina, Taça Brasil de futsal tem início neste domingo

Cobra D'Água/Altos é atual campeão piauiense (FOTO: Jaílson Soares)

A Taça Brasil de futsal vai ter início neste domingo (10). Após muitos anos, Teresina volta a ser sede de uma competição nacional e o ginásio Verdão será a casa do evento, que vai contar com 10 equipes brigando por título e por consequência pelo acesso até a primeira divisão do futsal nacional. A competição vai ter participantes de Rondônia, Paraíba, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins além do Piauí, que terá Campo Largo e Altos/Cobra d’Água como representantes.

O Campo Largo vai ser o primeiro dos piauienses a entrar em quadra e faz sua estreia no domingo (10), às 19h30min, quando recebe o Porto, de Tocantins. O Campo Largo chega embalado para competição após ter conquistado o título de campeão Metropolitano.

“Sabemos que é uma competição muito difícil, mas vamos fazer de tudo para ir longe e representar bem o estado. É importante fazer uma boa apresentação em casa, mas vamos manter o elenco que foi campeão sem novas contratações apostando no entrosamento”, disse o técnico do Campo Largo Clemilton Miranda.

O outro representante do estado, Altos/Cobra D’Água folga na rodada de abertura e estreia na competição na segunda-feira (11), às 20h30min, quando enfrenta o Juventus Feijó, do Acre. A equipe também disputou o Campeonato Metropolitano, mas foi eliminado nas semifinais pelo JES. A novidade do time para a disputada Taça Brasil é o retorno do volante Netinho, que integra o time de futebol profissional do Altos e deve contribuir na campanha das quadras também.

O jogo de abertura da Taça Brasil de futsal acontece no domingo (10) entre Tiradentes, do Maranhão e Brasília, do Distrito Federal. A competição está dividida em dois grupos e no Grupo E1 estão; Tiradentes (MA), Molin (RO), Porto (TO) e Desportiva Brasília (DF) e Campo Largo (PI). No Grupo E2: Caruaru (PE), Brejo Cruz (PB), Juventus Feíjo (AC), Vila Nova (MT) e Altos (PI).

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia