Em situações distintas, River e Parnahyba medem forças hoje

River já está classificado para as semifinais (FOTO: Jailson Soares)

Em situações distintas na tabela River e Parnahyba medem forças neste domingo (18), às 17h, no estádio Albertão, em Teresina. A partida marca o encontro de equipes que estão em situação completamente diferentes na tabela. De um lado, o River já classificado e brigando pela liderança do Estadual e do outro o Parnahyba buscando entrar no G-4.

No Galo, a única mudança é retorno do meia Márcio Diogo, afastado por conta de um estiramento na coxa. O atleta afirma que está pronto para voltar. “Foi uma semana importante de retorno. Estou 100% só um pouco abaixo da parte física, mas estou 100% clinicamente e como eu falei é um jogo importante e difícil apesar da nossa classificação, pois temos um objetivo que é terminar em primeiro, não depende só da gente, mas temos que fazer nossa parte”, disse o meia.

Ciente das dificuldades do adversário o técnico do River, Wallace Lemos, afirma que será uma partida difícil e reforça a rivalidade. "Todo jogo ele tem sua peculiaridade e existe a rivalidade entre Parnahyba e River então nós sabemos que será um jogo complicado e estamos preparando nossa equipe para essa situação e trabalhamos em cima de pressão também, pois temos que pontuar o máximo porque estamos em busca da primeira colocação”, frisa Wallace.

A semana foi tumultuada no Parnahyba, pois houve o desligamento de dois jogadores, Miltão e Alex Santos, por indisciplina e na última quinta-feira (15) a diretoria demitiu o técnico Danilo Queiroz e com isso o ex- goleiro Beto, que irá comandar o time do Litoral nas duas rodadas que restam antes de terminar a primeira fase do Estadual.

De acordo com o presidente Batista Filho, a semana foi de muita conversa com os atletas, uma forma de motiva-los para a partida que pode ser considerada a mais importantes do ano para o clube, pois em caso de derrota o Parnahyba fica dependendo de combinação de resultados para se classificar. “Não que ele fez um mal trabalho, mas a gente sentiu a falta de confiança para que os jogadores pudessem ter aquele animo que não se teve, mas é um amigo, um irmão”, disse Batista.

A arbitragem da partida será de Djalma Alves, que terá como assistentes Alisson Lima e João Thiago.

4 DE JULHO 1 X 1 PIAUÍ

Piauí marcou com Erinaldo (FOTO: Jailson Soares)

Hoje (18) pela manhã 4 de Julho e Piauí se enfrentaram na Arena Itacoatiara, em Piripiri e ficaram no empate por 1x1, quem abriu o marcador foi Raphael Freitas marcando um golaço e o artilheiro do Piauiense, Erinaldo, marcou pelo lado do Enxuga-Rato, agora com nove gols na competição.

A partida ainda teve Zezinho expulso pelo lado do Piauí e Ted Love do 4 de Julho. Com o resultado o Piauí chegou aos 12 pontos e segue na terceira colocação na tabela e o 4 de julho soma 10 pontos e aparece na quarta colocação, ambos na zona de classificação até as semifinais do Estadual.



Pâmella Maranhão