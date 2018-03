Em reapresentação, jogadores do FLA reclamam de ausência da diretoria

Os problemas extras campo estão refletindo dentro de campo. Foi assim que o volante Alessandro resumiu a situação do Flamengo no momento. O time é o lanterna do Campeonato Piauiense e passados cinco jogos não somou nenhum ponto e na última quarta-feira (28) sofreu uma nova derrota, agora diante o Altos por 4x0. A equipe não consegue vencer ou sequer empatar e a situação muito reflete os problemas fora de campo, pois os jogadores estão com salários atrasados e segundo os atletas estrutura física do time está longe da ideal.

Flamengo se reapresentou hoje (FOTO: Elias Fontenele)

Na tarde de ontem (1ª) o Rubro-Negro se reapresentou após a goleada que sofreu diante o Altos por 4x0. Na reapresentação os jogadores aguardavam membros da nova diretoria, mas ninguém apareceu. “Para melhorar precisamos que eles estejam conosco. Ainda estamos esperando um posicionamento da parte deles e que aparecem realmente”, disse o volante Alessandro.

O atleta desabafou sobre os muitos problemas internos e citou a pré-temporada realizada em apenas um período, a falta de academia, suplementação e até mesmo alimentação inadequada como alguns dos problemas. Tudo isso unido aos atrasos salarias e a insegurança por conta da falta de comunicação com a diretoria estão refletindo dentro de campo.

Flamengo é lanterna do Estadual (FOTO: Elias Fontenele)

“Eu vou falar sobre a minha carreira. Em toda minha carreira no futebol eu nunca tinha passado por uma situação como essa, eu sou um dos caras mais experientes aqui. Ficou a desejar na estrutura dando condições para o atleta e comissão também, pois o que está acontecendo dentro de campo é reflexo do que acontece fora dele. Não tivemos uma academia, não treinamos pré-temporada dois períodos e por ai vai”, narra o volante.

O Flamengo passa por uma transição de diretoria e o novo presidente Everaldo Torres deve assumir oficialmente nos próximos dias. O cartola era aguardado pelos atletas e comissão na reapresentação, mas não apareceu. O Leão se prepara para voltar a campo no sábado (3) quando recebe o Parnahyba, às 16h, no Albertão.

Pâmella Maranhão