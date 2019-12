Em partida emocionante, JES supera Campo Largo e se sagra bicampeã Piauiense

A equipe do JES foi quem soltou o grito de bicampeão Piauiense de Futsal. Na noite de ontem (10) JES e Campo Largo fizeram a grande final da competição. No tempo normal, 1 a 1 no placar. Piauí marcou para o JES e Titota empatou. A partida precisou ir para a prorrogação disputa de penâltis. O JES ficou com o titulo e garantiu vaga na Taça Brasil 2020, como representante do estado do Piauí.

JES X Campo Largo fizeram a final do Piauiense (FOTO: Jailson Soares)

O jogo

Começo de jogo entre JES x Campo Largo valendo título Piauiense 2019. O JES abriu o placar nos minutos iniciais, Alex Piauí, após aproveitar chute de Carapiá. Depois disso, nada de bola na rede e as duas equipes fizeram um jogo equilibrado, com chances dos ambos os lados. O goleiro do JES, Igor BB promove alguns milagres e dificulta a vida dos garotos do Campo Largo, que tem maior posse de bola e se lançam à frente por conta da necessidade de pelo menos empatar o marcador para poder levar a partida para prorrogação.

A partida marcou o encontro entre experiência e juventude. O Campo Largo com elenco formado em sua maioria por atletas da categoria de base e comandados por Clemilton Mirando. Inclusive à beira da quadra o encontro entre experiência e juventude também se repetia com Paulão, ex- treinador de Clemilton, sob comando do JES.

No segundo tempo o JES insiste na marcação alta e apostar nos contra ataques. O Campo Largo assusta com Adriano, mas ele não chega para completar o cruzamento. O JES só consegue responder ao final da segunda etapa, aproveitando boa reposição de Igor BB nos pés de Danylinho, Yure finaliza forte para fora. Ainda na segunda etapa, Titota, aproveita desatenção do JES e consegue igualar a contagem e definição do campeão vai para a prorrogação.

JES é bicampeão Piauiense (FOTO: Jailson Soares)

Foram mais dois tempos de cinco minutos e nada de gol. Nas penalidades os goleiros do JES se sobressaíram. Carapiá converteu o primeiro pênalti para o JES. A segunda batida parou em Igor BB. Depois disso, Dannylinho bate e em cima do goleiro do Campo Largo e logo em seguida, Gilvan, do JES, defende o pênalti de Titota. O gol do titulo saiu dos pés de Jonatas.

O JES garantiu o bicampeonato e de quebra a vaga na Taça Brasil de Futsal da temporada 2020.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia