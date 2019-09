Em nova fase, Júlia Beatriz é convocada para Seleção Brasileira sub20

A semana não poderia ter começado melhor para a piauiense Júlia Beatriz. A jogadora que atualmente defende a equipe do Iranduba, de Manaus, está entre as convocadas para treinamentos junto à Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub20. A piauiense terá oportunidade de trabalhar com o novo técnico Jonas Urias e participar do momento de renovação que vive as categorias de base e por consequência o futebol feminino no Brasil.

“Eu só tenho a agradecer por essa nova oportunidade de está na seleção, na Granja (Comary)”, disse Júlia Beatriz.

Essa é a primeira convocação de Júlia para a seleção sub20, mas no ano de 2017 e 2018 a jogadora serviu a seleção brasileira sub17 e chegou a disputar torneios internacionais.

O futebol feminino vive momento de mudanças, após a chegada da técnica sueca, Pia Sundhage, que assumiu a seleção principal a cerca de um mês. Junto à chegada dela vieram também mudanças nas categorias de base, no caso, Sub17 e Su20, que estavam quase um ano sem convocações e comissão técnica fixa. Isso porque Pia deixou claro que irá acompanhar de perto o desenvolvimento dessas atletas que a longo prazo irão servir a seleção principal.

A lista de convocação oficial deve sair nos próximos dias, mas a CBF já entrou em contato com os clubes das atletas selecionadas para esse primeiro treinamento pedindo liberação.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia