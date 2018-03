Em jogo pouco movimentado, Altos vence Parnahyba no Albertão

Altos e Parnahyba fizeram uma partida marcada pelas poucas oportunidades. O Altos venceu por 2x0, com gol de Manoel (de pênalti) e Esquerdinha. A partida marcou a estreia do treinador Paulinho Kobayashi sob o comando do Altos e o Parnahyba teve Zé Paulo como treinador interino. Com o resultado, o Altos chegou aos oito pontos e se mantem na terceira colocação, mas tem chances de encerrar o primeiro turno líder, pois tem uma partida atrasada contra o lanterna Flamengo que acontece na quarta-feira (28), às 16h, no estádio Felipão, na cidade de Altos. O Tubarão segue com cinco pontos, mas sai do G-4 e agora ocupa a quinta colocação.

Altos vence Parnahyba (FOTO: Elias Fontenele)

Início de jogo a equipe do Parnahyba teve as melhores oportunidades. Logo com um minuto de jogo Jânio Daniel arrisca um chute de fora da área, mas a bola sobe demais. Aos quatro minutos, nova chance do Tubarão em falta bem batida por Alex Santos, e Gilmar cabeceia, mas o goleiro Gideão faz boa defesa. O Altos responde aos 10 minutos com chute cruzado de Esquerdinha, em que a bola vai para fora.

O Jacaré tem dificuldades para criar, apesar do treinador Paulinho Kobayashi apostar em uma formação com Roger Gaúcho e Esquerdinha no meio de campo, mas mesmo assim a bola não chega para o ataque formado por Joelson e Manoel. Mesmo com o rendimento abaixo, o Altos soube ser cirúrgico e aproveitar a chance que teve e aos 35 minutos Manoel sofre pênalti, e ele mesmo vai para a bola e marca. 1x0 para o Jacaré.

O Altos venceu o Parnayba e chegou aos oito pontos no Estadual (FOTO: Elias Fontenele)

Início de segundo tempo, Kobayashi muda no Altos e coloca Américo em campo no lugar de Wagner. A melhor chance do jogo na segunda etapa surgiu apenas aos 12 minutos com Roger Gaúcho. Em cruzamento de Américo, Manoel tenta completar de cabeça, mas perde para os zagueiros e a bola sobra viva para o meia que chuta rasteiro, mas Cesar defende sem dificuldades. Aos 15, nova mudança no Altos e entra Douglas para saída de Roger.

O Parnahyba tenta responder em cobrança de falta de Alex Santos, mas Gideão não deixa nada passar na meta Alviverde. Aos 37, o Altos amplia a contagem. Dudu recebe a bola e encontra Esquerdinha livre e ele solta a perna e em belo chute marca o segundo do Jacaré na partida.

A equipe do Altos volta a campo na quarta-feira (28) para enfrentar o Flamengo, às 16h, no Felipão, a partida pode ser mudada para o Albertão devido às fortes chuvas. O time do Litoral enfrenta o Flamengo no próximo domingo (4), às 18h, em Teresina.

Pâmella Maranhão