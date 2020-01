Em jogo com muitas expulsões e arbitragem confusa, Altos vence Timon

Um jogo atípico. A partida entre Altos e Timon, no estádio Felipão, na Cidade da Manga, chamou atenção pelas muitas expulsões e jogadores que saíram de campo lesionados. A partida encerrou aos 27 minutos do segundo tempo por falta de atletas em campo da equipe do Timon. O time ficou com apenas seis jogadores. O Altos venceu o jogo por 2 a 1, com gols de Klenisson e Leandro Amorim. Denis descontou para a Águia Soberana.

Em jogo polêmico, Altos vence Timon (FOTO: Elias Fontenele)

O jogo

O que não faltou foi emoção em campo. Logo no primeiro minuto o técnico Fernando Tonet perde o meio-campo Moises, que sente a coxa e é obrigado a mexer. Coloca Alex Mineiro em campo. Quem abre a contagem é Denis, para o Timon. Bate rebate na pequena área, Rodrigo Ramos defende primeiro chute e no rebote Denis aproveita. A chuva de cartões começou com Alex Mineiro recebendo amarelo por entrada em Denis, o jogador precisou ser retirado de ambulância.

Aos 35 minutos, o auxiliar técnico do Timon, Pericles Veloso foi expulso por reclamação. O primeiro tempo encerra com a Águia Soberana à frente no placar. Início de segundo tempo e Klenisson entra, no lugar de Fabinho. E mais cartões são distribuídos: Lucas Reis e Fernandinho, ambos do Timon.

Arbritro Diego expulsou quatro jogadores (FOTO: Elias Fontenele)

Aos oito minutos, Altos chega ao empate com Klenisson. Na jogada ele divide bola com Raphael Carioca e marca. Com 14 minutos, uma dupla expulsão. Em lance com Klenisson, juiz expulsa Oseas e Bibiu. Aos 19, Leandro Amorim coloca o Altos na frente. Chute de Tiaguinho e ele chega batendo cruzado. Aos 21 minutos, Toinhão é expulso e nesse momento o Timon já estava com três a menos em campo. Com 25, o árbitro Diego expulsa o atacante Xilu, do Altos.

O Timon tinha oito atletas em campo, mas aos 27 minutos do segundo tempo Rômulo e Vitinho caem no chão e não conseguem retornar. Depois de quase 10 minutos paralisados o juiz decide encerrar a partida, pois Timon fica com apenas seis em campo e é obrigatório mínimo de sete jogadores para jogo seguir.

Com a vitória, o Jacaré soma os primeiros três pontos na competição. O Timon volta a campo na quarta-feira (22) quando enfrenta o Picos, ás 18h, no Lindolfo Monteiro. O Altos no dia seguinte, quinta-feira (23) visita o Flamengo, às 20h, no Lindolfo.





Outros jogos

Em Teresina, o Flamengo venceu o Parnahyba por 2 a 0 no estádio Lindolfo Monteiro, Gols de Marcos Gasolina e Dalton. Com o resultado, o Flamengo de Paulo Moroni é lider da competição, No sabado (18), o Piauí e 4 de Julho ficaram no empate por 1 a 1, gols de Levi (Piauí) e Ted Love (4 de Julho). O primeiro jogo da rodada, que abriu a competição aconteceu na cidade de Picos, na sexta-feira (17) em que os donos da casa venceram o River por 2 a 1, com gols de Sassá e Pedro Henrique. O gol do River saiu dos pés de Eduardo (de penalti).

Pâmella Maranhão - Jornal ODia