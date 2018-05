Em estreia de Canindé, Altos recebe Moto Club-MA no Felipão

Oliveira Canindé faz sua estreia hoje frente ao Altos (FOTO: Elias Fontenele)

A equipe do Altos vai receber o Moto Club, do Maranhão, neste domingo (13), às 15h45min, no estádio Felipão, em Altos. O jogo é valido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A principal mudança do Altos é no comando, que teve a saída de Paulinho Kobayashi e assumiu Oliveira Canindé. O Moto é o líder do Grupo A5 com nove pontos e o Jacaré é vice-líder com quatro e precisa vencer para seguir na briga pelo primeiro lugar na chave.

Oliveira assumiu o comando do Altos na última quarta-feira (9) e teve pouco tempo para fazer mudanças e por isso optou por não mexer muito na formação deixada por Paulinho. “Eu vou mexer o mínimo possível e a tendência é manter a base deixada pelo Paulinho e conversar com os atletas e ver o que podemos fazer, mas sem puxar demais, pois foi pouco tempo então é necessário ter um pouco mais de cautela e priorizar a mudança de posicionamento”, disse o treinador.

Durante a semana Oliveira Canindé sinalizou como principais alterações a entrada de Américo, um atacante de velocidade ao invés de Bruno Henrique, centroavante que esteve em campo nas ultimas rodadas. Além disso, Everton assume a zaga ao lado de Leone, pois Alisson cumpre suspensão automática. Nós treinos também deu para notar a mudança de posicionamento de Manoel, que vai ajudar mais o setor de criação ao lado de Roger Gaúcho.

Altos enfrenta Moto Club (MA) hoje (13) (FOTO: Elias Fontenele)

O meia Roger Gaúcho fala sobre a semana de trabalho e também o poder do Altos jogando em seus domínios. “É um treinador que vai nos ajudar bastante nessa reta final de classificação, com acessos e títulos no currículo. Queremos fazer um grande jogo contra o Moto e começar bem esse returno. Dentro de casa somos muito fortes, faz tempo que não perdemos e precisamos usar isso ao nosso favor”, frisou Roger.

No departamento médico do Altos estão o meia Carlos Magno e o atacante Klenisson, lesões na virilha e posterior da coxa. Pelo lado do Moto a baixa será o meia Everlan expulso no ultimo jogo. O time maranhense é líder do grupo com 100% de aproveitamento na competição e total de nove pontos somados. O Altos tem quatro. O arbitro da partida será Daniel de Souza, que terá Luiz Antônio e Daniel de Oliveira como assistentes.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia