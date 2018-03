Em despedida do Nordestão, Altos fica no empate diante o Náutico

Diante de pouquíssimos torcedores Altos e Náutico se enfrentaram na noite de hoje (29), no estádio Albertão, em Teresina. A equipe piauiense se despede da competição com mais um empate na conta, agora por 2 a 2 contra os pernambucanos, os gols foram marcados por Dos Santos e Manoel. O Timbu diminuiu com Rafael Ribeiro e Jobson. As duas equipes encerraram suas participações na Copa do Nordeste após o jogo. No Grupo C, Bahia e Botafogo- PB se classificaram para próxima fase.

Os primeiros minutos de partida foram poucos movimentados e os dois times se estudavam bastante. Quem abriu o placar foi a equipe do Náutico com o zagueiro Rafael Ribeiro marcando de cabeça, aos 13 minutos. O Altos responde aos 19 minutos em cabeçada de volante Dos Santos, e a bola sobe demais. Mas Dos Santos tem nova oportunidade e em cobrança de pênalti ele marca para o Jacaré. 1x1 no Albertão.



Depois de abrir a contagem o jogo começa a ficar movimentado. Aos 31, o Timbu tenta da entrada da pequena área. Fernandinho arrisca o rebote, porem Gideão estava bem na jogada e faz a defesa. O Jacaré vira a partida com gol de Manoel com 37 minutos. Alex Mineiro cruza, Joelson chuta fraco e o goleiro Douglas ainda toca na bola, e Manoel completa empurrando para o gol. O Náutico ainda chega ao empate no final do primeiro tempo com Jobson.

No segundo tempo o principal adversário acabou sendo a chuva que não deu trégua. Apesar disso, o Altos teve mais volume de jogo e oportunidades de passar a frente no placar. Aos 26, Manoel cabeceia sem pretensões e quase marca. O Náutico assustou com Rogerinho, que entrou em campo no segundo tempo, arriscando chute de longe, mas a bola vai para fora. A melhor chance da segunda etapa foi de Esquerdinha, ele dispara, sem marcação em bate em cima do goleiro Bruno, tendo Manoel livre a direita.

O Altos apenas cumpria tabela e não tinha mais chances e classificar até a próxima fase do Nordestão. O Alviverde sai da competição com três pontos somados em seis jogos e o total de três derrotas e três empates. O Altos volta a campo no domingo (1º) quando enfrenta o Parnahyba, às 16h, no estádio Verdinho, em Parnaíba.

Pâmella Maranhão