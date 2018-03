Em carta de renúncia, Tiago Vasconcelos alega “insuficiência de recursos”

A equipe do Flamengo sofreu mais um baque nesse início da temporada 2018. Tiago Vasconcelos oficializou hoje (26) o pedido de renúncia do cargo de presidente do Flamengo. Junto com ele o Diretor de Marketing, Dilson Resende também se desliga do clube e o vice-presidente Everaldo Cunha assume. O dirigente foi eleito em junho de 2015 e o mandado seria até junho de 2019.

Tiago Vasconcelos não é mais presidente do Flamengo (FOTO: Odia)

Na carta de renúncia Tiago Vasconcelos explica as razões em torno da decisão. “Isolamento total com a perda de apoio de dirigentes, diretores, torcedores e da imprensa local com nossa gestão; insuficiência de recursos financeiros; Não reunir força política para pleitear junto ao Governo do Estado o cumprimento dos compromissos estabelecidos com o clube”, declarou o gestor.

Carta de renúncia de Tiago Vasconcelos (FOTO: Arquivo Pessoal)

A gestão de Tiago Vasconcelos no Flamengo foi marcada pelas dificuldades financeiras e muitas crises. O gestor assumiu o cargo no dia 21 de junho de 2015 e agora Everaldo Cunha assume até o final do mandato, no caso, 21 de junho de 2019, ele já foi presidente do clube e retorna após nove anos.

“Apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos tirar o clube dessa situação em que o encontramos, o que honestamente desejamos que nossos sucessores consigam, para o bem do MAIOR clube do Piauí”, acrescentou Tiago Vasconcelos.

Esse ano o Flamengo faz um campanha vexatória no Campeonato Piauiense, e em quatro jogos, são quatro derrotas e nenhum ponto somado e é lanterna da competição. A data oficial que Everaldo Cunha assume ainda não foi confirmada.

Pâmella Maranhão