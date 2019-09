Em boa fase, Eduardo descarta aposentar em 2020: “Não dá para parar”

Na temporada 2019, são 18 gols marcados até aqui. Desde o ano de 2017 que o atacante Eduardo, referência nos times que passa fala em ‘pendurar as chuteiras’, mas ainda em 2019 o jogador encerrou o mistério em torno do próximo ano e já afirmou que estará em campo. Eduardo foi o artilheiro do Campeonato Piauiense com oito gols. Vestindo a camisa do Treze (PB) pela Série C também é dono da artilheiria com os mesmos oito gols e agora vestindo a camisa do Timon, na Série B do Piauiense, são dois gols marcados.

Eduardo tem 18 gols marcados (FOTO: Jailson Soares)

“Depois desse ano aí está meio complicado parar agora, enquanto eu estiver jogando nesse nível vou me manter em campo, não dá para parar agora, vou jogar no próximo com certeza. Onde vou jogar ainda não sei, mas com o ano que estou fazendo surgiram algumas propostas”, disse Eduardo.

Aos 39 anos, a ‘conversa’ em torno de aposentadoria sempre foi algo dito pelo próprio jogador, mas o ano de 2019 está sendo grato e por isso um novo adiamento da aposentaria foi confirmado pelo atacante. Com os números que tem, Eduardo pode estar ao final da temporada até entre os artilheiros do país. “Aqui é tiro rápido. Campeonato Brasileiro tem jogo até novembro, mas quem sabe, né?”, frisa Eduardo.

Eduardo descartou aposentadoria (FOTO: Jailson Soares)

Eduardo recebeu propostas de alguns clubes de fora do estado. Por aqui, a expectativa do torcedor é que vista a camisa do River em 2020, mas apesar de ter renovado contrato de muitos jogadores desse ano, Eduardo ainda não renovou com o Galo.

A intenção é encerrar a carreira nos gramados em grande estilo. Com títulos e quem sabe até uma artilharia. Esse ano Eduardo foi peça fundamental no título de campeão Piauiense do River. No Treze, protagonista na campanha contra o rebaixamento e espera ajudar o Timon a conquistar o acesso até a Série A do Estadual.

“Talvez tentar um ano melhor (2020) no sentido de resultado coletivo, individual eu acho que foi um ano bom para mim, não posso me queixar, pois no Treze (Paraíba) mesmo estando na luta contra o rebaixamento fui e continuo sendo artilheiro da Série C e espero lutar pela artilharia na Série B do Piauiense”, frisa Eduardo.

A próxima oportunidade de Eduardo de balançar as redes será no dia 5 de outubro contra o Comercial-PI. O jogo é válido pela 4ª rodada do Piauiense Série B.