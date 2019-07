Em 2ª dia de competição no Pan, Piauienses seguem na briga por pódio

O Pan-Americano em Lima, no Peru segue a todo vapor e para o estado do Piauí as atenções estão voltadas aos atletas da seleção de badminton, pois dos oito representantes, quatro piauienses. Nesta terça-feira (30) aconteceu o segundo dia de disputas. Alguns avançaram e outros deram adeus ao torneio. Para os atletas do estado o momento é de estreia no evento multiesportivo. A seleção Brasileira de Badminton busca uma medalha de ouro inédita no torneio.

Jaqueline Lima (Fotos de Alexandre Loureiro/COB, Jonne Roriz/COB, Wander Roberto/COB e Washington Alves/COB)

O dia começou com vitória da dupla mista brasileira, formada pelos piauienses Jaqueline Lima e Fabrício Farias em cima da dupla cubana Leodannis Palacio / Yeily Rodriguez. Depois disso, Francielton Farias entrou em quadra, pelas oitavas de final da simples masculina e perdeu para o canadense Jason Anthony (21-12/21-09) em 27 minutos de jogo.

Na simples feminina, Jaqueline Lima acabou derrotada pela mexicana Haramara Gaitan do México (22-20/21-19) e deu adeus as disputas no simples. O Piauí ainda voltou as quadra na dupla feminina, com Jaqueline Lima e Samia Lima e na dupla masculina com os irmãos Francielton Farias e Fabrício Farias. A maior chance de pódio para o Piauí e por consequência o Brasil estão com a dupla mista formada por Jaqueline Lima e Fabrício Farias.

Samia Lima (Fotos de Alexandre Loureiro/COB, Jonne Roriz/COB, Wander Roberto/COB e Washington Alves/COB)

Na categoria individual o destaque e maior expectativa do país na competição é o atleta carioca Ygor Coelho, nome que inclusive está sendo preparado pela confederação para estar nas Olimpíadas de Tóquio 2020. As disputas do badminton no Pan-Americano em Lima acontecem até a próxima sexta-feira (2), no Peru. O Brasil acumula em participações em Pan duas pratas e três bronzes.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia