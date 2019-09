Elenco, Copa do Nordeste e base: Montagem do River 2020

O momento é de expectativa para os torcedores do Galo Carijó. Aos poucos, a equipe do River começa a se movimentar visando à montagem do elenco para temporada 2020, em que o time terá Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D do Brasileiro e o Campeonato Piauiense no calendário. Entre os nomes que estão participando diretamente dessa formação está o Gerente o Futebol, Mazinho Patrão. O objetivo da diretoria é anunciar os primeiros nomes ainda no mês de setembro.







Entrevista de Mazinho Patrão a ODIA TV - Tá Na Rede

“Ainda falta muito tempo para iniciar esse calendário de 2020 e nesse meio tempo muita coisa pode acontecer, por isso estamos trabalhando, mas buscando manter o mínimo de sigilo quanto aos nomes. O que posso adiantar é que tem muita coisa acontecendo, muita situação adiantada, mas precisamos de mais tempo para começar a divulgar nomes e assim atender as necessidades dos torcedores que estão ávidos por noticias”, disse Mazinho.

O River renovou com boa parte do elenco que disputou competições nessa temporada. Algo visto de forma positiva pelo gerente, pois existe uma ‘espinha dorsal’ no elenco. O time renovou com nomes importantes como o goleiro Mondragon, atacante Roney, que está servindo o Sampaio (MA) e recentemente conquistou acesso até a Série B, zagueiro Anderson Alagoano e os laterais Biro Biro e Carlos Henrique. O atacante e artilheiro do piauiense Eduardo está nos planos do clube, mas ainda não teve seu contrato renovado.

“A gente sabe que o atleta piauiense tem muita qualidade. Temos vários nomes aqui do Piauí que são conhecidos nacionalmente. Um fato que é foi citado e é importante é são as renovações de contratos que foram feitas, pois o River parte um pouco na frente tem praticamente um time montado e eles vão dar a espinha dorsal, a sustentação para o ano seguinte. A ideia é trazer outros jogadores que possam qualificar mais esse elenco”, explicou Mazinho.

Sobre técnicos o nome de Paulinho Kobayashi foi um dos bastantes especulados, mas o gerente afirma que muitos nomes estão à frente do nome do ex-treinador do Imperatriz. “Paulinho está valorizado no mercado, pois quase subiu o Imperatriz para a Série B. Nós estamos conversando com pelo menos três nomes, ele é um nome interessante, mas não está tão dentro da nossa realidade”, explicou Mazinho Patrão.

O River disputa em 2020 a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro. No dia 26 de setembro a equipe irá conhecer seus adversários na Copa do Nordeste, pois acontece o sorteio das chaves, em Aracaju, Sergipe.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia