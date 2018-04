Eduardo é emprestado para o Campinense-PB até o fim da Série D

Eduardo retorna a Campinense-PB (FOTO: Jailson Soares)

O atacante Eduardo, principal nome do River na temporada 2018 vai vestir a camisa da Campinense-PB durante a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. O jogador foi o artilheiro do Galo na temporada com sete gols marcados. Eduardo, de 37 anos, chegou a reforçar a Campinense no começo desse ano, mas por conta de problemas familiares precisou retornar para o Piauí e optou por reforçar o River.

Na época, Eduardo não chegou a entrar em campo pelo time Campina Grande e retornou ao estado ainda na fase de pré-temporada.

O empréstimo do atacante foi negociado pelo próprio River. Eduardo tem contrato com o Galo até o final desse ano e segundo a diretoria a intenção é manter os principais atletas do time em movimentação até o começo da temporada 2019 em que o River irá disputar a Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e também o Campeonato Piauiense.

Eduardo viaja na manhã desta terça-feira (1ª) e se apresenta oficialmente ao clube na quarta-feira (2). O Campinense está disputando o Campeonato Brasileiro Série D. No Grupo a8, o time que tem como técnico Ruy Scarpino é líder com seis pontos somados e tem como adversários Murici-AL, Flu de Feira-BA e Flamengo de Arcoverde-PE.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia