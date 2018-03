Altos e Parnahyba se enfrentam neste domingo (25), às 18h, no estádio Albertão, em Teresina. A partida mudou de horário e local por conta das chuvas que alagaram o estádio Felipão. No Altos, saiu Waldemar Lemos e chegou Paulinho Kobayashi. Pelo lado do Parnahyba saiu Sérgio China e Danilo Queiroz foi anunciado, mas não estará à beira do gramado, vai acompanhar a equipe da arquibancada.

Os dois times estão no meio da tabela com cinco pontos somados e ocupam terceira e quarta colocação respectivamente. Paulinho Kobayashi assumiu o Altos na sexta-feira (23) e já teve o primeiro contato com o elenco, que é bastante conhecido por ele já que foi campeão Piauiense com o Altos em 2017. Kobayashi fica feliz em retornar ao time. “Isso nos motiva e nos deixa bastante feliz. Retornar a um lugar que você teve sucesso e isso é reconhecimento pelo trabalho realizado, mas tem que apagar o que ficou para traz, pois futebol você tem que estar sempre provando”, disse.

Duelo entre Altos e Parnahyba marca estreia de treinadores. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O Altos ainda não embalou no Campeonato Piauiense, e vem de uma eliminação dolorosa na Copa do Brasil, ao perder para o Bragantino por 1x0 em gol marcado nos acréscimos. Os atletas falam em focar no Estadual e engatar na competição como uma forma de reagir na temporada. “Precisamos nos unir mais e claro que o grupo sentiu pelo professor (Waldemar) um cara do dia a dia, um paizão, mas agora é dar sequência no trabalho e focar nas competições que nós estamos vivos”, afirmou o capitão Dos Santos.

Pelo lado do Parnahyba, Danilo Queiroz assume. O treinador vai acompanhar o time das arquibancadas e pontuar o que for necessário na apresentação que acontece na segunda-feira (26). Danilo tem passagens pelo Barras e Flamengo no ano de 2012 como técnico e é conhecido do torcedor do Parnahyba pelo tempo em que era jogador quando vestiu a camisa Azulina. “Um cara que conhece a cidade, conhece o grupo e vamos apostar nessa formação caseira”, disse Batista Filho presidente do Tubarão.

O Parnahyba tem o meia Juninho Pindaré com uma lesão no tornozelo e o lateral Rian, com dores na posterior da coxa como desfalques. Já o Altos não conta com o volante Marconi, que deve desfalcar o time por dois meses com uma lesão no tornozelo e também o meia Adrianinho dispensado pelo clube.

A arbitragem da partida será de Djalma Alves, que vai ter como assistentes Alisson Lima e Ozéas de Sousa. O ingresso para a partida custa R$ 10 reais e estão sendo vendidos na bilheteria do estádio Felipão, em Altos e também no local do jogo.

Pâmella Maranhão