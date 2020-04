Dirigentes projetam meses dificuldade e falam em redução de salários

O futebol brasileiro segue suspenso e sem previsão de retorno. Diante dessa crise que vive a saúde do país os clubes brasileiros se projetam para um cenário de muitas dificuldades nos próximos meses e nisso também se encaixam os times piauienses.

Na segunda-feira (6) River, Altos e Tiradentes foram ‘beneficiados’ por um auxilio financeiro dado pela CBF aos clubes de Série C e D de Brasileiro e os times do futebol feminino Séries A1 e A2, mas apesar disso, terão que apertar o cinto nas finanças e isso passa diretamente pelos salários pagos aos jogadores.

River irá receber valor de 120 mil reais da CBF (FOTO: JornalODIA)

“Nos ainda não conversamos com os atletas, mas a tendência é que até o normalizar as coisas e voltarmos a ter jogos e competições eles devem reduzir salários. Irão receber o valor em assinado em carteira que é diferente do final”, explica Warton Lacerda, presidente do Altos.

Além do salário assinado em carteira de trabalho os atletas recebem um valor por conta dos direitos de imagens a cada foto, entrevista ou partida transmitida em qualquer plataforma e esse valor no caso dos clubes de menor arrecadação é pago através dos patrocinadores que eles conseguiram para temporada, mas sem jogos isso fica comprometido e por isso a redução salarial se torna única opção aos diretores.

Todos os times do futebol profissional no Piauí liberaram seus atletas, mas no futebol feminino o Tiradentes, único em atividade até algumas semanas tem 12 jogadoras na sede do clube, porem segundo o presidente do time o valor liberado pela CBF de 50 mil resolve para pagamento integral dos salários das atletas até final de maio. “Eu já tinha conversado com elas sobre essa redução, seria um corte de 50%, mas com esse valor podemos pagar elas por mais 60 dias”, conta Coronel Canuto.

Entre os oito times que disputam o Campeonato Piauiense somente River e Altos, eu tem vaga na Série D do Brasileiro, tem contratos até final de 2020, os outros seis times encerram seus contratos no final de abril, data prevista para encerrar o Estadual.

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA