Diretoria do Oeirense busca ‘Camisa 9’ para fechar contratações

O elenco que irá disputar a Série B do Piauiense com o Oeirense está praticamente fechado. A previsão é que o elenco comando por Cicero Monteiro se apresente no dia 5 de agosto, na cidade Oeiras e a diretoria ainda busca somente um Camisa 9 de oficio para fechar o plantel. O Oeirense fará sua estreia na competição no dia 8 de setembro contra o Comercial-PI, às 16h, no estádio Gerson Ramos, em Oeiras.

O time vai inscrever 25 atletas na competição, mas o diretor Fabiano Alex conta que tem uma posição ainda sendo procurada no mercado. “Estamos procurando somente esse camisa 9, mas sem desespero, pois não queremos contratar errado e caso a gente não consiga um bom nome vamos manter o elenco que já temos”, afirmou.



A diretoria também corre atrás do laudo do Corpo de Bombeiros, necessário para liberação da casa do Oeirense na competição Estadual e contar com a presença do torcedor. “Estive nesta terça-feira no Corpo de Bombeiros aqui (em Teresina) e estamos encaminhando para que todos os laudos estejam na sede da FFP até dia 1ª de agosto”, explica Fabiano Alex.

O time do Oeirense tem formação mesclada entre atletas que vestiram a camisa do River esse ano e alguns nomes da própria cidade de Oeiras, que disputaram o Sub19 pelo clube. “Fizemos uma peneira a algumas semanas e dez jogadores foram selecionados, todos da região, fora isso tem o Caio Cezar que pela 1ª vez vai jogar em um clube do Piauí, apesar de ser natural de Oeiras. Fora isso, os nomes graças a parceria com o River, caso do goleiro Mondragon, o zagueiro Anderson Alagoano e o lateral Tote”, frisa.

Além desses nomes, O Oeirense tem no elenco o atacante Rhuann, que disputou o Piauiense pelo River, mas não renovou contrato. O zagueiro Rodolfo e o meia Paulinho Mossoró, ex-Central.

O Piauiense Série B tem inicio no dia 7 de setembro com o jogo entre Picos x Timon, no dia 8 de setembro, domingo, acontece a partida entre Oeirense e Comercial-pi.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia