Diretor de Futebol promete Piauí diferente em 2019; CT será reformado

CT do Piauí deve passar por reformas (FOTO: Elias Fontenele)

De forma tímida, o Piauí Esporte Clube (PEC) começa a se movimentar visando o Campeonato Piauiense 2019. A primeira mudança se apresenta na diretoria, com o retorno de Marco Antônio, ao cargo de Diretor de Futebol. O dirigente faz mistério sobre nomes, mas afirma que o treinador e alguns atletas do Enxuga-Rato 2019 serão de fora do estado, diferente dos últimos anos. A prioridade no momento é reformar o CT.

A equipe do Piauí tem apenas o Piauiense no calendário do próximo ano, mas antes de falar da formação do elenco o Diretor de Futebol afirma que a prioridade agora é a reforma do CT. “Nós estamos em conversa com treinador e jogadores, mas nada fixado, até porque eu estou com um problema grande lá no CT que é a questão da estrutura física, pois imaginei que estava em melhores condições até para alojar os atletas e por isso posso até atrasar apresentação”, conta Marco Antônio.

O Piauí esse ano chegou até as semifinais do Estadual, com elenco formado por atletas da base. Em 2019, o objetivo é mesclar os nomes da casa, e aproveitar até mesmo os jogadores que conquistaram o titulo Piauiense sub-17 e contratar nomes mais experientes. A formula deve ser a mesma para o treinador e baseado nisso o nome de Aníbal Lemos perde força.

“Eu trabalhei com o Aníbal em 2006 quando ainda estava no Piauí, mas confesso que conheço pouco o trabalho dele e gostaria de um nome com maior experiencia, e temos um nome de fora em conversação. Sobre o elenco vamos manter a base até porque trabalhamos com a parte financeira apertada, mas vou buscar parcerias com clubes vizinhos”, frisou Marco Antônio.

A intenção é fazer um Piauí um pouco diferente. O nome do treinador e comissão técnica devem ser anunciados ainda neste mês de novembro. O Campeonato Piauiense 2019 tem previsão de começar no final do mês de janeiro e contará com oito times brigando pelo título.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia