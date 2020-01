Dia de rodada dupla no Campeonato Piauiense

Nesta quarta-feira (22) acontece a 2ª rodada do Campeonato Piauiense. O primeiro jogo no estádio Lindolfo Monteiro será às 20h, entre Esporte Clube Timon e Picos. O time da Cidade do Mel vem de vitoria na estreia diante o atual campeão River. O Timon tenta se recuperar da derrota diante o Altos. Jogo que ainda rende fora de campo devido as muitas suspensões e relatos na sumula da partida. A certeza é que Nivaldo Lancuna terá dor de cabeça para definir a formação titular, pois não conta com Bibiu, Oseas e Tonhão (expulsos) e o atacante Denis, lesionado.

4 de Julho volta a campo apos empate com Piauí (FOTO; Assis Fernandes)

Antes disso, às 18h será a vez de Parnahyba e 4 de Julho medirem forças, ambos os times ainda não conhecem vitória na competição. O Parnahyba de Wallace Lemos perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no último domingo (19) e optou por ficar em Teresina como forma de melhorar e logística e assim aumentar o tempo de descanso dos jogadores. O Tubarão deve repetir a formação da estreia.

O 4 de Julho ficou no empate chorado diante o Piauí. O time de Emanoel Sacramento tem peças experientes, mas não conseguiu criar boas chances na rodada de estreia. Segundo o treinador a parte de finalização ganhou uma atenção a mais nesses dois dias.

Os jogos dessa segunda rodada seguem nesta quinta-feira, 23, com Flamengo x Altos, no Lindolfinho e o ultimo jogo será entre River e Piauí, no domingo (26).

ÁS 18H - 4 DE JULHO X PARNAHYBA , estádio Lindolfo Monteiro.

ÁS 20H - TIMON X PICOS, Estádio Lindolfo Monteiro

