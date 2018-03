De volta ao River, Esquerdinha quer fazer as pazes com a torcida

O meia Esquerdinha se apresentou ao River oficialmente hoje (7). O experiente jogador, de 34 anos, retorna ao clube após quase dois anos do pedido de desligamento. Esquerdinha tem uma longa história com camisa do River, e sua primeira passagem foi de 2014 à 2016 quando se sagrou tricampeão piauiense e participou do grupo que conquistou o inédito acesso até a Série C do Campeonato Brasileiro.

Esquerdinha está de volta ao River (FOTO: Jailson Soares)

“Agradecer a diretoria pela confiança, antes já tinha vontade de retornar ao clube, mas algumas situações impossibilitaram e agora se concretizou e eu estou muito feliz em ter voltado e espero poder repetir tudo aquilo que graças a Deus eu fiz aqui no passado, agora quero ajudar meus companheiros e também a equipe a conquistar seu objetivo que é chegar a final e conquistar o titulo”, disse Esquerdinha.

A saída de Esquerdinha em 2016 teve um motivo vindo da arquibancada. Na época, o River disputava a Série C e vinha de uma sequencia de maus resultados e por isso os principais nomes do elenco estavam sendo bastante cobrados pela torcida. Em uma das partidas Esquerdinha foi duramente vaiado e chegou a ter objetos arremessados contra ele no gramado e naquele momento optou por se desligar do clube, mas segundo meia tudo isso foi esquecido e a intenção nessa segunda passagem é escrever novas historias felizes.

O meia já treinou na tarde de hoje (7) (FOTO: Jailson Soares)

“A gente sabe que quando veste a camisa do River não tem jeito a cobrança é natural e estou preparado para essas cobranças e agora é vida nova, pensar que temos um campeonato difícil pela frente”, explicou Esquerdinha.

A intenção do meia é está em campo amanhã (8) na partida entre River e Altos. O jogador estava no Vitoria da Conquista (BA) que disputou jogos até o último final de semana. “Vinha treinando e jogando normalmente e agora estou no BID então fico a disposição do professor e se ele quiser me utilizar no jogo estou a disposição’, conta o meia.

O jogo entre River e Altos acontece amanhã (8), ás 20h, no estádio Albertão. A partida é valida pela 7ª rodada do Campeonato Piauiense. O Altos é o líder do campeonato e o Galo aparece logo em seguida no 2ª lugar.

Pâmella Maranhão