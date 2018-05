De virada, Tiradentes vence São Gonçalo-CE pelo Brasileiro A2

A equipe do Tiradentes fez um jogo de tirar o folego na tarde de hoje (16). As Tigresas venceram de virada a equipe do São Gonçalo, do Ceará, por 3 a 2, em jogo que aconteceu no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com o resultado, as piauienses chegam aos seis pontos e ganham algumas posições na tabela de classificação do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro Série A2. Perdendo até o final do segundo tempo, as Tigresas viraram o jogo aos 44, em gol de pênalti de Eliene.

Quem abriu o placar foi Júlia, de falta, para o Tiradentes. O empate veio aos 47 minutos com Carol. Logo no inicio do segundo tempo, as donas da casa viraram, novamente com Carol, que aproveita saída errada da zaga piauiense. Quem empatou foi Ana Maria, aos 33 e aos 44 minutos do segundo tempo o juiz marca pênalti e Eliene vai para a bola e não desperdiça, virando o placar para o Tiradentes.

Após os dois tropeços no começo da competição, o Tiradentes embala com duas vitorias consecutivas e segue firma na briga pela parte de cima da tabela, já que das oito equipes do grupo somente as duas primeiras se classificam para a segunda fase da competição. O próximo compromisso será na quarta-feira (23), às 18h, contra Sampaio Corrêa, no estádio Albertão, em Teresina.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia