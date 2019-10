De virada, River vence Marília-MA e soma primeiros três pontos no Nordestão

A noite de domingo (27) foi de Copa do Nordeste Sub20, no estádio Albertão. O River venceu o Marília, do Maranhã, por 3 a 2, de virada. Os gols foram marcados por Nercken, Sukita e Geanzinho no lado do Galo Carijó. O Marília (MA) diminuiu com Gustavo e Edvan. Com o resultado, o River terminou a rodada na liderança parcial do Grupo 1, com quatro pontos somados. O próximo compromisso será no sábado (2) quando o time encara o Ceará, fora de casa.

Nercken marcou o primeiro gol do Galo (FOTO: Victor Costa/River AC)

O jogo

A equipe do Galo sofreu no começo do jogo, talvez pela pressão da própria torcida e pela necessidade de conseguir somar os primeiros três pontos em casa. Quem abriu a contagem foi o time maranhense com Gustavo, após aproveitar boa cobrança de falta de Thiago. 1 a 0, no Albertão. O River chegou ao empate aos 23 minutos com Nercken. Contra-ataque de velocidade e o camisa 9 aproveita oportunidade cara a cara com o goleiro e marca. Ainda no primeiro tempo o River virou o jogo. Eric Pulga encontra espaço no meio de três marcadores, toca em Sukita, que tira do goleiro e bate.

Nercken quase amplia a vantagem, aos 42 tem chance claríssima. Ele e a trave, mas bate para fora. No segundo tempo o técnico José Roberto coloca o volante Kaio, como forma de dar maior solidez ao meio de campo. Aos sete minutos, nova chance desperdiçada pelo lado do Tricolor Piauiense, agora com Eric Pulga. Aos 10 minutos, Vitinho perde chance, ele bate forte da entrada da pequena área a bola toca a trave e sai.

River venceu o Marília por 3 a 2 (FOTO: Victor Costa/RiverAC)

Após tantas chances desperdiçadas se fez valer o ditado popular no futebol: Quem não faz leva e a equipe maranhense chegou ao gol de empate com Edvan, que tinha entrado no jogo a poucos minutos.

Depois disso, o River cresce na partida e começa aproveitar melhor os espaços e ao final do jogo um garoto de 16 anos, sai do banco para mostrar todo seu protagonismo. Geanzinho, marca aos 34 minutos o gol que coloca o Galo à frente no placar e dos três pontos da vitória. Final de jogo 3 a 2 para o River.

Com o resultado, o Galo chega aos quatro pontos no grupo A da Copa do Nordeste Sub20, com um empate e uma vitória. O próximo compromisso será contra o Ceará fora de casa no próximo sábado (2). O grupo tem quatro times e apenas o líder se classifica para próxima fase. Nesta primeira fase a competição tem jogos de ida e volta.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia