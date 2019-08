De olho em competições nacionais GHC busca fortalecer elenco

A equipe adulta de handebol do Piauí conseguiu recentemente um titulo importante, se sagrou bicampeã dos Jogos Universitários Brasileiros fase Nordeste e irá representar o Piauí na fase nacional da competição, que acontece no mês de outubro, em Salvador. Além disso, os atletas tem pela frente à Liga Nacional, principal competição de handebol do país.

Handebol adulto tem duas competições importantes pela frente (FOTO: Reprodução)

“Buscamos defender e quem sabe ser bicampeão nacional, pois somos os atuais campeões do Jubs Nacional. Agora é dar continuidade. Precisamos acrescentar mais atletas, pois na fase nacional são 14 e agora poderemos levar 16 e fora isso é fortalecer mais o grupo, forçar cada vez mais os treinos e busca avançar na Liga Nacional e o Bicampeonato na fase nacional do Jogos”, conta Giuliano Ramos.

As competições são bem distintas, assim como o objetivo da equipe piauiense. Na Liga Nacional, onde estão os principais times de handebol do Brasil o objetivo dos piauienses é seguir surpreendendo como uma escola que sai do eixo Rio-São Paulo, mas que apresenta um handebol de qualidade. Em 2018, chegaram até as quartas de finais, agora querem ir mais longe.

Nos Jogos Universitários entram em quadra para defender o titulo de campeão nacional e a responsabilidade é em busca do lugar mais alto do pódio. “Com muito trabalho e suor conseguimos o primeiro degrau que era o titulo nordeste, agora é pensar na fase nacional com as melhores equipes. Manter o nível de treinos, pois temos duas grandes competições pela frente”, conta Romário Dias.

O GHC irá disputar a Liga Nacional e os Jogos Universitários Brasileiros de Handebol como representante do estado.

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA