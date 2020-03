COVID-19: Timon pede ajuda para comprar passagens e liberar elenco

Com o Campeonato Piauiense suspenso por tempo indeterminado os clubes aos poucos começam a liberar seus elencos e boa parte desses atletas moram fora do estado. Na tarde desta quinta-feira, 19, o Esporte Clube Timon através do seu presidente Leal Filho comunicou à dificuldade que vive para conseguir mandar seus atletas de volta para casa por conta de dificuldades financeiras para custear as passagens.





‘Essa semana fomos pegos de surpresa com a suspensão do Campeonato de Futebol do Piauí, com isso precisamos mandar nossos atletas para casa. Alguns já foram, mas ainda tem 14 jogadores que precisão ir para suas casas e suas famílias. Então você empresário ou torcedor, simpatizante do Timon nos ajude para que possamos mandar eles para casa antes do fechamento dos aeroportos e rodoviárias e a gente fique sem ter como manda-los para casa’, declarou Leal Filho.



Leal Filho presidente Timon [FOTO; Jailson Soares]

A diretoria do clube afirmou que nesse momento do elenco que disputava o Estadual apenas 14 atletas ainda não retornaram para suas cidades natais. São cinco jogadores para São Paulo; Três para Goiânia; um para Rondônia; um para Sergipe; três para o Rio de Janeiro; um para São Luís.



A diretoria ainda reforçou o pedido através de nota; ‘Nosso pedido acontece pela urgência no qual as medidas vem sendo tomadas e por entendermos que é questão de tempo o fechamento de aeroportos e rodoviárias. Dessa forma, estamos fazendo um apelo por passagens aéreas. Ajude-nos’, completou.

O Timon é o lanterna do Campeonato Piauiense. São apenas quatro pontos somados, em dez jogos. O Estadual foi oficialmente suspenso na terça-feira, 17, e assim como a maioria dos estaduais não tem previsão de retornar por conta da pandemia do coronavirus.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia