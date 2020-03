COVID-19: Eduardo afirma que seguir com Piauiense é ir ‘contra o mundo’

A terça-feira foi de reapresentação no River. O time entra em campo pelo Campeonato Piauiense nesta quarta-feira (18), às 20h, no Lindolfo Monteiro quando encara o Parnahyba, mas a partida acontece com portões fechados como forma de evitar aglomeração por conta do coronavírus. A delegação chegou de Salvador, após compromisso pela Copa do Nordeste. Entre os jogadores a decisão da FFP de seguir o Estadual não é vista com bons olhos e o atacante e capitão do time, Eduardo, fez duras críticas à continuidade da competição.

Eduardo fala que Piauiense precisa parar [FOTO; Jailson Soares]

‘Estamos preocupados. Ao meu modo de ver o mundo está caminhando para um lado e nos para o outro lado. Eu entendo os clubes, federação, que pode ocorrer um prejuízo caso haja a paralisação, mas o mundo todo está tendo prejuízos o mais importante hoje é saúde. Eu estou vendo aí as escolas parando, nossos filhos em casa, mas nos continuamos viajando, jogando e nesse caso não adianta nada se a gente está correndo esse risco e de ir para casa e contaminar eles. Na minha opinião deveria parar é só olhar do lado, pois estão todos parando; Ceará, Maranhão’, disse Eduardo.

Eduardo ainda frisou que toda a delegação do River acabou de chegar de uma viagem de Salvador. ‘Quem nos garante que ninguém aqui está contaminado? Passamos por aeroportos, muitas pessoas diferentes. É só ver o caso do Jorge Jesus treinador do Flamengo, que deu positivo, mas está sem sintomas. Tem que rever, tem que pensar a prioridade no mundo é a saúde’, acrescentou Eduardo.

Galo se reapresentou nesta terça, 17, [FOTO; Jailson Soares]

O técnico do Galo, José Roberto, deixou bem claro que não existe clima para seguir a vida normalmente, pior ainda com o “espetáculo do futebol”. Além disso, destacou a parte psicológica que pesa ainda mais com os riscos que correm os atletas por conta da pandemia. ‘Tem clima nesse momento para que possamos levar nossas vidas normais? Esse é o grande ponto. Não só para nos personagens do futebol, mas também para imprensa e isso reflete diretamente no futebol, pois o futebol é uma arte e como vamos praticar isso? Então estamos em uma situação muito mais complicada, pois estamos sem conseguir reagir na tabela e temos uma situação macro que é exatamente esse problema social que estamos vivendo’, frisou José Roberto.

O River enfrenta o Parnahyba nesta quarta-feira (18), às 20h, no Lindolfo, mas sem a presença de público, algo criticado também por Eduardo. “Em dias comuns jogar sem torcedor já é algo ruim. Agora dentro dessa situação é pior ainda. Querendo ou não, não existe outro assunto entre nós. Apesar disso, precisamos manter o foco nos jogos a partir do momento que não paralisaram a competição”, reforçou o capitão.

Na tabela do Estadual o River é sexto colocado, com apenas cinco pontos somados. O jogo contra o Parnahyba é valido pela 10ª rodada do Estadual.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia