Copa do Nordeste Sub20 inicia dia 19 de outubro; River representa o estado

A Copa do Nordeste Sub20 tem data para iniciar. Dia 19 de outubro a competição de base que irá reunir as principais forças da região nordeste terá seu ponta pé inicial, e no estado do Piauí o único representante é a equipe do River. O formato de disputa: 4 grupos de 4 times. Primeira fase com jogos de ida e volta. Semifinal e final em sede única à ser definida. Datas confirmadas da primeira fase: 19/10, 26/10, 02/11, 09/11, 16/11 e 23/11.

River Sub20 se reapresenta nesta terça (1ª) (FOTO: Victor Costa/River AC)

A equipe Sub20 do Galo Carijó passou bastante tempo treinando sem data para as competições e por conta disso deu uma breve pausa nas atividades, mas a reapresentação acontece nesta terça-feira (1ª), ás 15h30min, no CT Afrânio Nunes. O técnico José Roberto, apresentando há alguns meses agora retoma o trabalho ciente de adversários e que irá engatar a disputa da Copa do Nordeste a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020.

A competição tem 14 equipes confirmadas: Bahia, CSA (AL), América (RN), Confiança (SE), Porto (PE), Horizonte (CE), CSP (PB), Marília (MA), Sport (PE), Vitória (BA), Ceará, CBR (AL), Santa Cruz (PE) e River. As duas últimas vagas serão definidas em fase preliminar no dia 12 de outubro em confrontos entre: Fortaleza, Sampaio Corrêa, ABC (RN) e Botafogo (PB).

River foi vice-campeão Sub19 (FOTO: Victor Costa/RiverAC)

O Nordestão Sub20 se apresenta em novo formato. Em 2017, em outro formato, até mais curto do torneio o Galo chegou até as semifinais da competição nordestina. A estreia da competição acontece no dia 19 de outubro o adversário ainda será definido, pois os sorteios dos grupos ainda não tem data para acontecer.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia