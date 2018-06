Contra o Ferroviário-CE, Altos faz primeiro jogo pelas oitavas da Série D

Altos encara hoje o Ferroviário (FOTO: Luís Junior)

A equipe do Altos entra em campo hoje (18) para enfrentar o Ferroviário, do Ceará, às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza, em jogo valido pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O jogo de volta acontece no próximo sábado (23), às 16h, no estádio Felipão, em Altos. Durante a semana o técnico Oliveira Canindé pregou mistério quanto a formação titular e fechou os treinos realizados no estádio Albertão. No domingo (17), O Jacaré realizou atividade no CT do Ceará e finalizou as atividades pensando no jogo.

“Nós sabemos da importância desse jogo e que toda informação é importante. Nós estamos tentando conseguir informações do adversário e não vem sendo fácil e precisamos nos precaver disso também e buscar dar nosso melhor nessa partida que para mim é o primeiro tempo da decisão”, disse Canindé.

Para essa partida o técnico conta com alguns retornos, caso do zagueiro Leone que cumpriu suspensão automática e também do meia Roger Gaúcho, recuperado de lesão. O Altos tenta esquecer o mal retrospecto jogando fora de casa e construir um placar confortável para a decisão no Felipão.

“É sempre difícil essa altura do campeonato porque o nivel dos times vai subindo. Tomamos quatro gol no último jogo, o time deles era bom, mas jogaram meio que sem esquema com todo mundo para a frente porque precisavam do resultado, então a lição que a gente aprende é essa; a oportunidade que tiver a gente tem que fazer”, disse o Camisa 1 Gideão.

Apesar do mistério de Canindé o Altos deve entrar em campo com; Gideão, Tote, Leone, Vitor Bafana e Thiaguinho; Dos Santos, Marconi e Roger Gaúcho; Manoel, Joelson e Klenisson à frente.

O jogo entre Ferroviário, do Ceará e Altos acontece hoje (18), às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo de volta acontece no próximo sábado (23), às 16h, no Felipão. O Altos briga por uma vaga nas quartas de final e pelo tão sonhado acesso até a Série C.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia