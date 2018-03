Com três de Manoel, Altos goleia Flamengo e é líder do Estadual

O Altos fez o dever de casa e mostrou porque é o favorito na disputa do Campeonato Piauiense. Na tarde de hoje (28) o time de Paulinho Kobayashi goleou o Flamengo por 4x0, com gols de Manoel (três vezes) e Wagner, no estádio Felipão. O atacante Manoel foi protagonista do jogo marcando três vezes depois de um início de temporada ruim. O Altos assumiu a liderança do Estadual chegando aos 11 pontos, seguido por River e Piauí, ambos com dez.

Manoel marcou três vezes partida (FOTO: Elias Fontenele)

O primeiro gol do Altos saiu aos nove minutos com Manoel. Em jogada de Esquerdinha, e o meia toca para Manoel, ele ajeita e chuta forte no fundo da rede de Lucas Paulista. O Flamengo tenta chegar ao empate na bola parada, mas Pimentel erra feio os chutes. Depois disso, mais chances do Altos e mais uma vez com Manoel, aos 19, ele recebe a bola, domina e chuta nas mãos de Lucas. Segundos depois, Levi tem a chance mais clara para o Flamengo abrir o marcador e chuta em cima do goleiro Gideão.

O Jacaré domina as ações da partida e não deixa o Flamengo reagir. Com Manoel e Esquerdinha em jogo inspirado sufocando a defesa do Leão. Início de segundo tempo, o treinador Paulinho Kobayashi muda no Altos e coloca Alex Mineiro em campo e tira Tote. Aos nove, Roger Gaúcho chuta na trave. Esquerdinha tenta a sobra e coloca para fora, mas aos 11, Manoel marca o segundo do Jacaré, de peito, ele aproveita cruzamento após defesa de Lucas e coloca para dentro.

Jogadores Altos comemoram gol (FOTO: Elias Fontenele)

Aos 19, o Flamengo mexe e tira Jhelyson para entrada de Anderson, buscando uma reação na partida, mas nada muda. Com 22 minutos, Manoel ainda se dar ao luxo de perder um dos gols mais feitos da história, porém se redime dois minutos depois marcando o seu terceiro na partida e deixando a vitória encaminhada. O Flamengo ainda perde Rafael Piauí expulso aos 32.

Quem fecha a contagem para o Altos é o volante Wagner em um belíssimo chute de fora da área. Ele solta a perna e marca o quarto do Alviverde na partida fechando a goleada. Com o resultado, o Altos encerra o primeiro turno líder e no sábado (3) já volta campo pelo Estadual quando recebe o Piauí, às 16h, no estádio Felipão, na cidade de Altos.

Pâmella Maranhão