Com obrigação de vencer, Altos recebe Botafogo-PB hoje

A equipe do Altos volta a campo hoje (12) pela Copa do Nordeste. O time de Paulinho Kobayashi recebe o Botafogo, da Paraíba, às 21h30, no Albertão, em Teresina. A partida é válida pela 4° rodada da fase de grupos do Nordestão e o Altos precisa vencer para manter vivo o sonho de classificação. O Jacaré é o último colocado do grupo com um ponto somado.

Altos entra em campo pela Copa do Nordeste (FOTO: Jailson Soares)

A situação do Altos na competição nordestina é complicada, mas o discurso dos atletas e comissão técnica é confiante. "Eu não costumo desistir das minhas lutas então enquanto tivermos chances eu vou acreditar nessa classificação", disse o técnico Kobayashi.

O Altos tem o retorno do zagueiro Everton para a partida, mas segue sem poder contar com os volantes Wagner e Marconi, ambos entregues ao departamento médico. Com isso o Jacare deve entrar em campo com Gideão, Tote, Leone, Everton e Jefferson Sandes; Dos Santos, Douglas, Esquerdinha, Roger Gáucho; Joelson e Manoel.

O adversário vive um momento completamente diferente na competição e é líder do Grupo C com novos pontos e 100% de aproveitamento e uma campanha irretocável e veio com força total para a partida. O Altos acumula um empate diante o Náutico, e duas derrotas para o Bahia e o próprio Botafogo-PB. Na noite de ontem (11) o Altos treinou no palco da partida às 20h com a intenção de simular iluminação e situações de jogo.

O jogo entre Altos e Botafogo, da Paraíba acontece hoje (12), às 21h30min, no estádio Albertão, em Teresina e os ingressos estão à venda no Estádio Felipão, em Altos e no palco da partida com o valor de R$ 20,00 reais inteira e R$ 10,00 meia entrada.

Pâmella Maranhão