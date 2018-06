Com mais de 600 ciclistas, 6ª edição do Picos Pro Race acontece neste domingo

6ª edição do Picos Pro Race acontece no domingo (FOTO: Divulgação)

A 6ª edição do Picos Pro Race acontece neste domingo (1º), e vai reunir mais de 600 ciclistas de diversos estados do país. Esse ano, além da prova tradicional voltada para os ciclistas acontece a 1ª edição da corrida PPR Trail Run, que serão 21km de percurso divididos para categorias individuais e dupla. Em 2017, o Mineiro Daniel Carneiro Zoía se sagrou campeão na elite masculina e no feminino, Alexandra, de Pernambuco conquistou o titulo.

“A Picos Pro Race vem com essa novidade, que é a inclusão de um terceiro percurso, a qual se diferencia de competições Brasil afora, porque tradicionalmente as competições de mountain bike maratona tem o percurso Pró – percurso oficial com maior quilometragem para as categorias oficiais federadas e o percurso para as categorias Turismo, Júnior e Juvenil, um percurso menor. A categoria Light promete”, disse o diretor geral e idealizador do evento, Daniel Freitas.

Para as bikes, vale como etapa do ranking piauiense da Federação de Ciclismo do Piauí – FCP e ranking nacional de maior pontuação da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC (classe XCM1). Há dois anos eleita a maior e melhor prova de mountain bike do Piauí, o evento cresceu mais e mais e pelas novidades desta edição, que acontecerá de 30 de junho a 1º de julho, na região de Picos, no sul do Piauí, considerada uma região com ótima altimetria, ideal para a prática do esporte de montanha. Já são 600 inscritos, recorde de todas as edições e das demais etapas do campeonato local.

A cada quilômetro um novo desafio, um novo sofrimento e a certeza de superar seus limites. A direção de prova trouxe muitas novidades e a inclusão de novas categorias e modalidades. A largada e a chegada da Picos Pro Race será no Piauí Shopping, na cidade de Picos e a prova percorrerá mais dois município piauienses, Santana do Piauí e São João do Piauí, além de várias comunidades. O evento terá uma super estrutura e kits especiais para cada competidor inscrito, incluindo mochila, garrafa de água, camisa, boné. Para as categorias oficiais federadas que disputam tanto o ranking estadual, como o nacional, o percurso será incrível, com 92 km. A novidade é a inclusão da categoria Light, para os que nunca entraram numa competição, mas gostariam de participar e para essa turma um percurso leva de 22 km.

A categoria que já existia nas outras competições, a Turismo, para homens e mulheres, além das categorias Junior e Juvenil, o percurso será de 26 km. A prova deixa o Piauí Shopping com seus 600 inscritos com trecho igual para todas as categorias. Todos seguem em deslocamento para a localidade Cristovinho, do Cristovinho até a localidade Curralinho II até chegar no Curralinho I, onde vai haver a divisão do percurso. Desse ponto, cerca de 10,5 km, as categorias Sport e Light encaram uma subida e retornam por trilha no sentido de Picos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia