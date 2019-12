Com inauguração de loja, River apresenta elenco 2020 ao torcedor

Começo de semana com muitas novidades no Poleiro do Galo. Inauguração da primeira loja oficial - Carijó -, sala de troféus e também a apresentação oficial do elenco ao torcedor Riverino. O time comandando pelo técnico Márcio Goiano treina há uma semana, e usou os primeiros dias para exames, testes e cuidados com a parte física. O Galo fará sua estreia na temporada 2020 no dia 17 de fevereiro quando visita o Picos, na Cidade do Mel.

O River se apresentou ao torcedor (FOTO: Elias Fontenele)

A nova estrutura do CT Afrânio Nunes tem sala de troféus, loja de material esportivo, departamento de marketing, secretaria, imprensa. O alojamento dos atletas também recebeu uma “repaginada”, além de outros setores destinados ao elenco. Um dos nomes que estava no elenco campeão Piauiense 2019 é o goleiro Mondragon e ele falou sobre a qualidade do novo grupo e a importância de receber o carinho do torcedor que marcou presença na apresentação.

“De cara a gente pode dizer que temos um grupo mais qualificado e como temos mais competições para temporada (2020) é necessário um grupo maior é isso foi feito. Fico feliz em ter ficado e espero seguir construindo uma história de vitórias e títulos”, disse o Camisa 1.

Os jogadores tiveram contato com o torcedor Riverino (FOTO: Elias Fontenele)

O elenco atual tem 25 jogadores. Entre renovações, atletas promovidos da categoria de base e os reforços. Entre as novidades está o meio-campo Jean Natal, que fala sobre o peso de vestir a camisa do River. “Uma apresentação como essa é fundamental para que nos que estamos chegando ao clube percebamos o quanto o River é grande, que estamos no maior do Piauí”, afirmou o meia.

O presidente do Galo, Genivaldo Campelo, comemorou o fato de entregar as estruturas do clube e falou em metas. “Eu tinha três metas como presidente: fazer essas salas, construir o novo campo, que está sendo terminado e a principal: colocar o River na Série C (do brasileiro)”, declarou. Após a apresentação o time foi a campo e fez trabalho técnico tático com Márcio Goiano e o auxiliar Edson Miolo.

A Sala de troféus foi inaugurada (FOTO: Elias Fontenele)

O River tem na temporada 2020 quatro competições. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e a disputa do Campeonato Piauiense em que busca o bicampeonato consecutivo.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia