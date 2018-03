Com gol Eduardo, River vence e complica Parnahyba na tabela

Eduardo marcou o único gol da partida (FOTO; Assis Fernandes)

O River venceu mais uma partida dentro do Campeonato Piauiense. Na noite de ontem (18) o Galo bateu o Parnahyba por 1x0, com gol de Eduardo e chegou aos 19 pontos na tabela. Com o resultado, o River conquista sua terceira vitória consecutiva. Por outro lado o Parnahyba se afunda na tabela de classificação e agora não depende somente de si para avançar até as semifinais, com apenas oito pontos.

O Parnahyba entrou em campo para o jogo mais importante da temporada. Com a campanha abaixo do esperado o time do Litoral precisava vencer para seguir na busca pelo G-4 da competição e continuar dependendo apenas de si. O Tubarão começa tendo melhores chances e aos oito minutos Erivelton arrisca chute, mas Vitor defende sem dificuldades. O River se mostrava mais cauteloso e com dificuldades para chegar até o ataque, mas aos 29 minutos Eduardo sofre pênalti e ele mesmo vai para bola e marca aquele que foi o único gol da partida.

O River chegou a terceira vitória consecutiva (FOTO: Assis Fernandes)

Com 42 minutos, nova chance do River. Madson vai até a linha de fundo e cruza certinho, mas Márcio Diogo e Eduardo passam direto pela bola. Início de segundo tempo o técnico do Paranhyba, Beto, mexe na equipe e tira Luciano para entrada de Gilmar Bahia. O Parnahyba busca de forma incisiva o ataque, mas peca nas finalizações. Aos quatro minutos, o goleiro do Tubarão, Cézar, é expulso por xingar o bandeirinha e o técnico coloca o reserva Alex em campo e tira o lateral Fabinho Sergipano.

Mesmo com um a menos o Parnahyba se lançava ao ataque, pois o resultado negativo não interessava. O time quase marca com Erivelton aos 26 minutos, sozinho ele arranca, vai até a entrada da pequena área e chuta forte, mas a bola passa ao lado da trave.

Eduardo ainda tenta marcar o segundo em chute por cima do goleiro aos 43 minutos, mas a bola bate no travessão. Fabiano também tem chance, porem para no goleiro Alex. Aos 49 minutos, Thiago Marabá cai e o arbitro da pênalti, mas depois em conversa com o assistente volta atrás e da somente falta, além da expulsão de Gustavo Radar, do River. O lance paralisou a partida por alguns minutos com muitos atletas envolta do juiz.

O River agora terá duas semanas de trabalho, pois só volta a campo no dia 1° de abril quando recebe o Piauí. O Tubarão no mesmo dia recebe o Altos, no estádio Verdinho, em Parnaíba. A situação do Parnahyba é delicada. O time além de vencer o Altos tem que torcer por um tropeço do 4 de Julho contra o Flamengo no jogo que também só acontece dia 1º de abril.

Pâmella Maranhão