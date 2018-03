Com gol de Marcos Vinicius, River vence Flamengo e assume liderança do Estadual

O River conheceu mais uma vitória no Campeonato Piauiense. Na noite de hoje (11) o time venceu o clássico diante o Flamengo por 1x0 com gol marcado pelo meia Marcos Vinicius, aos 36 do segundo tempo. no estádio Albertão. Com o resultado, o Galo praticamente elimina o Flamengo da competição, pois o time tem remotas chances de classificar e de quebra assume a liderança parcial do Estadual com 16 pontos somados e confirmou sua classificação até as semifinais do campeonato.

Marcos Vinicius marcou o único gol da partida (FOTO: Victor Costa/RiverAC)

O primeiro tempo da partida foi morno. As duas equipes não conseguiram chegar ao setor ofensivo e ter boas chances. O Flamengo optou por uma postura mais defensiva e jogou com duas linhas de quatro com objetivo de segurar o ataque Tricolor e jogar apenas nos erros. Logo no primeiro tempo, o juiz Antônio Bid distribui três cartões amarelos para o Flamengo aos jogadores Fredson, Pimentel e Gaúcho. A melhor chance do Galo foi aos 45 do primeiro tempo com Sharle, mas o atacante chuta em cima do goleiro Lucas Paulista, o camisa 1, defende e Sharle tenta de novo na sobra e isola a bola.

Inicio de segundo tempo sai Sharle e entra Daniel Marins no lado do River, e aos 31 segundos novo cartão para o lado do Flamengo agora para o lateral Paulinho. Logo aos sete minutos o Leão tenta com Douglas arriscando chute de fora, mas Vitor defende sem dificuldades. O Flamengo marca aos 11, com Gaúcho, de cabeça, mas o juiz deu impedimento. Depois disso, o River cresce um pouco mais na partida e tem chances com Thales e Eduardo, mas os atacantes abusam dos erros de finalização.

River venceu mais um clássico na temporada (FOTO: Victor Costa/RiverAC)

O Flamengo tem nova chance com Levi, o atacante invade a pequena área, mas se atrapalha para finalizar e a zaga do Galo tira a bola de qualquer jeito. O River conseguiu a vitória aos 36 do segundo tempo com Marcos Vinicius em boa jogada individual, em que ele acertou um belo chute de fora da área. Com o resultado, o River é novo líder do Estadual e pode ser ultrapassado novamente pelo Altos, em jogo que acontece na quinta-feira (15), às 16h, no Felipão, em Altos. O Flamengo tem apenas quatro pontos e só volta a campo dia 24 quando enfrenta o Altos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia