Com gol de Américo, Altos vence Assú-RN pela Série D do Brasileiro

Altos venceu o Assú-RN (FOTO: Assís Fernandes)

A equipe do conquistou sua primeira vitoria no Campeonato Brasileiro Série D. O time venceu o Assú, do Rio Grande do Norte, por 1 x 0 com gol do atacante Américo. O Alviverde teve dificuldades para marcar na partida, mas conseguiu somar os três pontos e agora é vice-líder do Grupo A4 com quatro pontos. O próximo compromisso do Jacaré será fora de casa diante o Moto Club, do Maranhão, que é o líder do grupo com 100% de aproveitamento e seis pontos somados em dois jogos. A partida também marcou estreias pelo lado Altos com a entrada de Carlos Magno, Neilson e Bruno Henrique.

Primeiro tempo de muita correria no jogo entre Altos e Assu-RN, no estádio Felipão. Logo aos dois minutos, o lateral Neilson vai até a linha de fundo e cruza, Manoel tenta completar, mas a bola só raspa a cabeça do atacante e vai para fora. O Assú responde com Nininho arriscando um chute de fora da areá, Gideão assusta, mas defende em dois tempos. Depois disso, o Jacaré domina as ações de jogo e imprime um ritmo acelerado tendo boas chances de abrir o placar com jogadas dos laterais Thiaguinho e Neilson.

Bruno Henrique foi um dos que teve oportunidade de estrear (FOTO: Assís Fernandes)

Com 13 minutos, o Altos teve uma das chances mais claras de abrir o placar. O time aproveita contra-ataque com Manoel, ele toca em Joelson, o atacante ajeita e tenta o chute, mas a bola passa ao lado da trave. Aos 15, mas chances do Jacaré, agora com o volante Marconi, ele cruza na pequena área, mas a defesa do time potiguar corta. Aos 24, o Assú tenta com Thyago, mas Gideão defende sem dificuldades. Aos 35 minutos, o goleiro Wadson, do Assú, erra o tempo de bola e deixa o gol livre, Manoel chuta e a bola sobe demais, Joelson tenta de cabeça, mas a bola vai para fora. Fim de primeiro 0 a 0 no Felipão.

Inicio de segundo tempo sem mudanças nos times. O jogo recomeça morno e o primeiro chute ao gol foi aos 10 minutos, em chance de Dos Santos, do Altos. Aos 17, o técnico do Altos, Paulinho Kobayashi começa a mexer e coloca Carlos Magno e Américo em campo para saída de Joelson e Neílson. Com 24 minutos, Roger Gaúcho tem chance clara de abrir a contagem, ele recebe a bola de Américo, livre de marcação, chuta, mas bate errado e chute sai fraco. Aos 32 minutos, o Assú tenta marcar em cabeça de Cleitinho. Aos 36, Altos insiste novamente em cruzamento de Marconi, mas a bola passa por todo mundo.

Altos chegou aos quatro pontos (FOTO: Assis Fernandes)

O único gol da partida sai dos pés de Américo, aos 41 minutos. Em cruzamento, Bruno Henrique ajeita a bola para Américo e ele empurra para o fundo do gol de Wander dando a vitória ao Jacaré, que agora tem quatro pontos somados. Com 46, o Assú quase chega ao empate após chute de fora da área que para nas mãos do goleiro Gideão. O líder do grupo é o Moto Club-MA com seis pontos somados. O próximo compromisso do Jacaré é contra o time maranhense, confronto direto pela liderança, no domingo (6), às 16h, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia