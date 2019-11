Com dois piauienses, quartas de finais da Copa Nordeste acontecem hoje

A Copa Nordeste de futsal segue a toda vapor e se afunilando cada vez mais. Após três dias de torneio restam apenas oito times e duas equipes piauienses seguem na briga por título; JES e Campo Largo. O outro representante do estado era AABB, que acabou sendo eliminada na fase de grupos. Hoje (7) acontecem quatro jogos o primeiro com inicio as 15h e o último ás 19h30.

JES enfrenta o Tamandaré (PE) (FOTO: Jailson Soares)

O primeiro confronto das quartas será entre Pires Ferreira (CE) e Garapa (PE), ás 15h. Logo em seguida acontece o jogo entre Campo Largo e Eusébio (CE), a partida se repete, pois na fase de grupos os dois times mediram forças em um belo confronto em que os piauienses saíram de quadra com uma vitória de virada por 6 a 4.

Depois será a vez da partida entre Ceará e Sampaio (MA), que acontece às 18h. O outro piauiense a entrar em quadra é o JES enfrenta o Tamandaré (PE), que na noite de ontem (6) goleou a AABB por 6 a 2 e acabou eliminando o outro representante do Piauí. Entre as oito equipes que seguem na competição, três são cearenses, demonstrando uma força do estado vizinho.

Todos os jogos da competição nordestina acontece no ginásio Verdão e tem entrada gratuita.

Retrospecto

O JES fez na noite de quarta-feira (6) um jogo equilibrado e muito tático diante o forte Ceará e ficou no empate por 2 a 2. Assim como nos outros dois jogos da competição a equipe comandada pelo técnico Paulo Evaristo, o Paulão, saiu atrás no placar e conseguiu reagir igualando o marcador. Antes disso, na rodada de estreia venceu o Sampaio por 5 a 2. Na terça (5) ficou no empate diante o Lagarto (SE) por 3 a 3.

Piauí tem duas equipes na briga pela competição (FOTO: Jailson Soares)

O Campo Largo enfrenta nessas quartas um time conhecido, pois se cruzaram na primeira fase. O Eusébio, que tem título de um dos favoritos do torneio, mas quem se deu melhor no primeiro encontro foram os piauienses que conseguiram de virada vencer o jogo por 6 a 4. Antes disso, na estreia ficou no empate 2 a 2 contra o Itabaiana (SE) e venceram o Eusébio e perderam para o Garapa (SE) por 2 a 1.

COPA NORDESTE QUARTAS DE FINAIS:

ÀS 15: PIRES FERREIRA –CE X GARAPA-PE

ÀS 16H30: CAMPO LARGO-PI X EUSÉBIO-CE

ÀS 18H: CEARÁ X SAMPAIO-MA

ÀS 19H30: TAMANDARÉ-PE X JES-PI

Pâmella Maranhão - Jornal ODia