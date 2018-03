Com dois de Freitas, 4 de Julho desencanta e vence Flamengo

O 4 de Julho somou os primeiros três pontos no Campeonato Piauiense. A equipe comandada por Paolo Rossi venceu o Flamengo por 3x1, com gols marcados por Tedy Love e Raphael Freitas (duas vezes). Com o resultado, o Colorado conquistou sua primeira vitoria no Estadual e chega aos cinco pontos na tabela e entra no G-4. Por outro lado o Flamengo segue afundado na competição com quatro derrotas em quatro jogos.

O 4 de Julho venceu o Flamengo (FOTO: Victor Costa)

Após a partida, o treinador do Flamengo, Jorge Pinheiro praticamente entregou o cargo e lamentou as dificuldades que o time vive dentro e fora de campo. “De cinco jogadores o Flamengo não consegue regularizar nenhum. O momento é muito difícil e acredito que a torcida está tão envergonhada quanto eu e não tenho condições financeiras nesse momento para fazer com que esses jogadores fiquem aptos a ajudar o Flamengo”, disse Jorge.

O Flamengo até assustou no começo e teve mais chances do que a equipe do 4 de Julho, mas todas elas foram desperdiçadas pelos atacantes Levi e Evandro. Quem marcou primeiro foi o 4 de Julho, aos 33, com Tedy Love, que em bela jogada carrega a bola pela lateral direita, corta para dentro e de canhota chuta forte no fundo do gol de Lucas. Com 40 minutos, Raphael tem boa oportunidade, mas a bola passa ao lado da trave. O Flamengo chega ao empate aos 41, com Evandro.

Inicio de segundo tempo e o 4 de Julho esfria qualquer possibilidade de reação do Rubro-Negro e marca com Raphael Freitas no primeiro minuto. Aos 13, Raphael aparece bem novamente e amplia a contagem. O atacante e capitão afirma que essa partida pode ser um divisor de águas para o grupo vem sendo tão questionado. “A gente conseguiu manter a regularidade, conseguimos marcar e sair vencedor. Para o grupo essa vitoria representa um divisor de águas”, disse Freitas.

O Colorado encerra o primeiro turno da competição com cinco pontos somados e na quarta colocação. O próximo adversário é o River em jogo que acontece no próximo sábado (4) em Piripiri. Já o Flamengo tem um confronto no meio da semana contra o Altos, às 18h, no estádio Felipão. O Leão segue sem pontuar no Piauiense e acumula quatro derrotas.

Pâmella Maranhão