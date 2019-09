Com dificuldade, Timon vence Cori-Sabbá pela Série B do Piauiense

A equipe do Timon venceu o Cori-Sabbá por 2 a 1, com gols marcados por Eduardo (de pênalti) e Leandro. O time de Floriano diminuiu com Anderson Kamar. Com o resultado, o Timon se recupera na tabela e soma os primeiros três pontos. O Cori está sem pontos somados na competição.

Timon vence Cori (FOTO: Elias Fontenele)

A noite de segunda feira (16) foi de futebol na capital. Pela Série B do Piauiense Timon x Cori-Sabbá mediram forças no estádio Lindolfo Monteiro. Antes de começar a partida uma ação da FFP junto ao Tribunal de Justiça marcou o pré jogo: racismo não se tolera, racismo se combate. Ação contra o racismo nos estádios.

Jogando em “casa” o Timon começou a partida impondo seu ritmo e logo aos 11 minutos quase marca com Marlon, após passe na medida de Netinho, Jorge cruza e o camisa 7 finaliza, mas bola sobe demais. Aos 14 minutos, pênalti em Eduardo. O próprio camisa nove vai para bola e não desperdiça abrindo a contagem. 1 a 0 para o Timon. O Cori responde em tentativa aos 19 minutos, com Jader batendo falta perigosa.

Eduardo marcou de pênalti para o Timon (FOTO: Elias Fontenele)

Com 26 minutos, Eduardo quase amplia a vantagem do Timon, ele chega marcar, mas o juiz da posição irregular. Aos 35, o time de Floriano chega novamente. O atacante Kamar recebe bola, gira e bate, a bola toca à trave e sai. Aos 40, mas pressão do Cori, agora com Jader soltando a perna, uma bomba, mas Jailson defende.

Início de segundo tempo o Cori mexe na formação e cresce na partida. O time chega ao empate aos 20 minutos, com Luís Henrique, que tinha acabado de entrar em campo. O Cori cresce e pressiona bastante o Timon, que sente principalmente a parte física ao longo da segunda etapa. E vê o time cair de rendimento com as substituições do auxiliar Pericles não funcionar na partida.

Forte na bola aérea com Índio e Leandro. A bola parada era uma das principais oportunidades do Timon e aos 38 minutos o time volta à frente do placar com o zagueiro Leandro. Escanteio cobrado o jogador sobe mais alto que todo mundo e marca de cabeça. Fim de jogo 2 a 1 pro Timon, que chega ao terceiro lugar na tabela. O Cori ainda não pontuou, mas tem um jogo a menos que os outros times.

O próximo jogo do Timon é contra o Oeirense. No sábado (21), às 16h, no Lindolfo. O Cori vai até Campo Maior enfrentar o Comercial, no mesmo dia.