Com desfalques, 4 de Julho recebe Ferroviário-CE

O 4 de Julho entra em campo neste domingo (20) para enfrentar o Ferroviário, do Ceará, em jogo que acontece às 16h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. A partida é crucial para a classificação do Colorado, pois o time pode chegar aos oito pontos, e a partida também marca o confronto direto pela liderança do grupo, que hoje pertence ao time cearense, com seis pontos.

O 4 de Julho tem muitos desfalques para o jogo e o técnico Jorge Pinheiro tenta contornar. Os volantes Alberto e Célio Carioca estão no departamento médico. O meia Paulinho Mossoró trata dores na lombar e o atacante Ted Love também é duvida. “É um problema muito grande porque nosso elenco é reduzido, mas pelo menos temos os dois goleiros Fábio e Tom trabalhando normalmente”, disse Jorge.

O Grupo A4 da competição é um dos mais equilibrados e a diferença do líder até a lanterna é de apenas dois pontos. Por conta disso, o treinador destaca a importância de somar três pontos para se distanciar na tabela. “Esse jogo temos ele como um ponto primordial, pois estamos jogando dentro de casa e a esperança é que façamos um grande jogo, respeitando o adversário, mas não podemos pensar em outra situação além de vencer para poder se classificar”, frisa Jorge Pinheiro.

O 4 de Julho joga literalmente em casa, já que a Arena Ytacoatiara foi liberada pela CBF. Mas durante essas últimas semanas o time não chegou a treinar no local da partida e não tem noção das alterações feitas no gramado, algo que preocupa do técnico. “Preocupa e muito, pois há 30 dias não fazemos sequer um recreativo no nosso campo, mas são determinações e os somos funcionários”, afirma Jorge Pinheiro.

O jogo entre 4 de Julho e Ferroviário-CE acontece neste domingo (20), às 16h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. O jogo é valido pela 5ª rodada do Brasileiro Série D.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia