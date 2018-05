Com aeroporto sem combustível, 4 de Julho tem dificuldade para chegar ao TO

4 de Julho segue aguardando voo com destino a Araguaína (FOTO: Arquivo Pessoal)

A equipe do 4 de Julho deve entrar em campo no domingo (27) para jogo contra o Interporto, de Tocantins, pela Série D do Brasileiro. Mas por enquanto o grande desafio vem sendo chegar até a cidade de Porto Nacional. O time de Piripiri embarcou no voo Teresina – Brasília às 6h da manhã de hoje (26) e a previsão era de embarque para Palmas às 9h35, mas o voo está atrasado e a previsão de saída agora é para às 13h. Os atrasos nos voos é devido ao estoque de combustíveis do aeroporto que estão se esgotando. A equipe está no aeroporto de Brasília desde 8h40 da manhã.

O desabastecimento ocorre por conta da greve dos caminhoneiros, que estão parados desde segunda-feira (20) por conta das altas no preço do diesel. Manifestações ocorrem em todos os estados do país nesta sexta-feira (25). Em Brasília, aeroporto central do país vários voos foram cancelados nos últimos dias.

A delegação Colorada embarca às 13h e o voo não irá direto para Palmas. O time pousa no aeroporto do Rio de Janeiro para abastecer e depois disso vão para o Tocantins. A previsão de chegada é no final da tarde, por volta das 17h10. O time ainda deve pegar um ônibus para chegar até a cidade de Porto Nacional, que fica há duas horas da capital.

Os jogadores e comissão técnica do 4 de Julho já demonstram preocupação por conta do cansaço para a partida de domingo (27), pois a logística da viagem está sendo desgastante. O 4 de Julho saiu da cidade de Piripiri para Teresina meia-noite de sexta-feira (25), embarcou às 6h da manhã e o time segue em Brasília esperando o voo até Araguaína.

O 4 de Julho enfrenta no domingo (27) o Interporto (TO). O Colorado precisa vencer o jogo e torcer por um tropeço do Cordino (MA) diante o Ferroviário (CE) e também em alguns outros grupos para poder se classificar entre os 15 melhores segundos colocados para a próxima fase da Série D do Brasileiro. O jogo contra o Interporto será às 18h, no estádio General Sampaio, em Tocantins.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia