Clubes definem formato de disputa do Piauiense Série B

Reunião da Série B aconteceu nesta segunda (FOTO: FFP)

Na tarde de hoje (21) os representantes do seis clubes que irão disputar o Campeonato Brasileiro Série B se reuniram na Federação de Futebol do Piauí (FFP) para definições sobre a disputa da competição. Caiçara, Cori-Sabbá, Comercial, Ferroviário, Picos e Timon brigam pelo titulo e por consequência acesso até a primeira divisão do futebol piauiense. A disputa deve iniciar no dia 18 de agosto.

Ficou definido que as seis equipes deverão jogar entre si em turno único. As quatro primeiras colocadas avançam para a fase seguinte, onde disputam as semifinais em jogos de ida e volta. O ganhador do Piauiense Série B também será conhecido após dois jogos. Campeão e vice garantirão o acesso para a Série A em 2019.

Os clubes têm até o dia 2 de julho para a apresentação dos laudos técnicos dos estádios onde mandarão os seus jogos. O prazo também servirá para que os clubes com pendências possam regularizar sua situação junto à FFP e à CBF. A última edição da Segundona aconteceu em 2016 em que 4 de Julho e Comercial garantiram o acesso.

PortalOdia