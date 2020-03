Clubes da Série D escrevem à CBF e por garantias de calendário e financeira

Com o futebol brasileiro paralisado por conta da crise do coronavírus, muitas preocupações começam a surgir na cabeça daqueles que vivem dele, em especial os presidentes, diretores e jogadores dos times nacionais. Por isso, a semana começou com movimentação por parte dos 68 capitães que irão disputar o Campeonato Brasileiro Série D de 2020, todos eles assinaram uma carta destina a CBF em que pediram garantias quanto a calendário e uma ajuda financeira para que os clubes possam manter suas folhas salariais em dias.

Taça Série D [FOTO; Divulgação CBF]

Entre os nomes á frente da iniciativa está o Camisa 1 do Altos, o goleiro Rodrigo Ramos, que ao lado do goleiro Éder, do São Raimundo, de Roraima, teve a iniciativa de criar grupo no WhatsApp e assim mobilizar os representantes dos outros 66 clubes que irão disputar a Série D 2020.

A Série D 2020 se apresenta em um formato diferente, mais longo e isso garante aos atletas mais tempo empregado na temporada. Iniciaria em maio e termino previsto para novembro. Vale lembrar, que a Série D do Brasileiro tem 68 times de todas as regiões do Brasil, ela sozinha tem mais clubes do que a Série A, B e C que somam 60 times. 4ª divisão emprega mais de 2.000 mil atletas.

Rodrigo Ramos, goleiro do Altos [FOTO; Luís Junior]

‘Após muitos anos de calendários reduzidos, em 2020 a CBF encontrou a fórmula ideal para o Campeonato Brasileiro Série D de 2020, estendendo a competição até novembro de 2020, possibilitando a mais de 2.000 atletas, pais de família, empregos durante toda a temporada. Entretanto, a pandemia que se instaurou no mundo e em nosso país, trouxe também sérias preocupações a milhares de atletas, que, até então, tinham a certeza de poderem trabalhar até o final do ano, mantendo assim o sustento de suas famílias’, diz trecho da carta.

Pórem entre as quatro divisões a Série D não recebe nenhum tipo de cota de participação. O que os jogadores aliados dos presidentes e diretores de futebol dos clubes nacionais estão pedindo é garantias. Garantias essas que foram dadas as Séries A, B e C.

Confira o texto completo da carta enviada à CBF:

Atletas dos clubes participantes do Campeonato Brasileiro Série D de 2020, representados pelos capitães de cada clube, vêm a presença de Vossa Senhoria, requerer atenção especial ao Campeonato Brasileiro Série D de 2020, em virtude da grave crise decorrente da pandemia COVID-19.

Após muitos anos de calendários reduzidos, em 2020 a CBF encontrou a fórmula ideal para o Campeonato Brasileiro Série D de 2020, estendendo a competição até novembro de 2020, possibilitando a mais de 2.000 atletas, pais de família, empregos durante toda a temporada.

Entretanto, a pandemia que se instaurou no mundo e em nosso país, trouxe também sérias preocupações a milhares de atletas, que, até então, tinham a certeza de poderem trabalhar até o final do ano, mantendo assim o sustento de suas famílias.

Não é apenas o vírus que ameaça os atletas, mas também a atual situação de incertezas do calendário. Assim, pedimos à CBF que não meça esforços para que a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro Série D de 2020 seja mantida, inclusive quanto ao tempo de duração da competição, fator extremamente importante para que os mais de 2000 atletas possam garantir seus empregos até pelo menos novembro de 2020.

Ainda, a grande maioria dos clubes que participam do Campeonato Brasileiro Série D de 2020, é clubes com baixa arrecadação, o que acarreta sérias dificuldades de arcar com o pagamento de nossa remuneração (Salários e Direitos de Imagem) e encargos trabalhistas.

Se os clubes que participam do Campeonato Brasileiro Série D de 2020 não tiverem o mínimo suporte neste momento tão delicado, nossos empregos correm sérios riscos, o que causaria danos sociais irreparáveis. Diferentemente dos clubes das Séries A, B e C, os clubes da Série D não possuem nenhum tipo de cotas.

Vale ressaltar que são 68 clubes, das mais diversas cidades de todo Brasil. Cidades em sua grande maioria do interior, onde a população tem o futebol como um dos poucos, senão o único meio de distração, atraindo ainda mais importância para nossa competição.

Porém, com a suspensão das competições, nossos clubes estão com sérias dificuldades de arcar com os pagamentos de nossa remuneração, colocando em risco, mais uma vez, nossos empregos, tão importantes à nossas famílias.

Portanto, solicitamos à CBF que possa distribuir Cotas de Participação no Campeonato Brasileiro Série D de 2020, auxiliando seus Clubes filiados à arcarem com suas despesas mensais, principalmente neste grave momento de crise, para ao menos minimizar a gravidade do impacto financeiro que o momento produziu, mantendo-se assim o espetáculo do futebol durante todo o Campeonato Brasileiro Série D de 2020.

Por fim, em nome dos mais de 2000 atletas que disputarão o Campeonato Brasileiro Série D de 2020, firmamos o presente, crendo na generosidade e preocupação desta entidade com todos seus filiados.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia