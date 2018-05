CBF pode parar Brasileiro devido à greve dos caminhoneiros; Série D também

Greve dos caminhoneiros atinge futebol (FOTO:Reuters)

A greve dos caminheiros, que acontece em todo o país já atinge o futebol. A CBF comunicou na tarde de ontem (24) que está monitorando a situação em todos os estados e que por enquanto as partidas das quatro divisões do Campeonato Brasileiro estão mantidas, mas o adiamento da rodada não é descartado. O Presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP), Cesarino Oliveira, está no Rio de Janeiro e participou de reuniões que trataram sobre o assunto.

”Ainda não existe nada concreto, mas que a CBF está monitorando a situação de perto. Eu inclusive estou aqui na CBF, mas não tem nenhuma decisão em torno disso ainda não. Existem problemas em Brasília ninguém sabe se tem combustível e se, por exemplo, for confirmado que não tem combustível vai ter que parar é uma situação que pode acontecer, mas será avisado”, disse Cesarino.

Jogo do Altos pode ser adiado caso se confirma a paralisação da rodada (FOTO: Jailson Soares)

Caso se confirme o adiamento da rodada do final de semana, os clubes piauienses, no caso, Altos e 4 de Julho, que estão disputando o Campeonato Brasileiro Série D e disputam a 6ª rodada da competição no domingo (27) teriam seus jogos adiados.

“Está se monitorando qual a extensão disso, pois afeta todos nós brasileiros de uma forma geral. Quem vai fazer turismo, quem vai ver o futebol e tudo mais”, acrescenta Cesarino Oliveira.

A greve dos caminhoneiros, iniciada em protesto contra os recentes aumentos no preço de combustível, afeta abastecimento de perecíveis em supermercados e paralisa produção de frigoríficos. A paralisação já dura quatro dias. Em Teresina, o aeroporto já sinalizou medida de contingência.

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia