CBF define jogo entre Altos X Santos pela Copa do Brasil no Albertão

Apesar do esforço gigantesco do presidente do Altos, Warton Lacerda, mas o jogo entre Altos x Santos vai jogar pela Copa do Brasil no estádio Albertão, em Teresina.

Na semana passada, um representante da CBF, Alboni, veio fiscalizar as condições do estádio Lindolfo Monteiro, que seria o plano B do time do Altos para disputar a competição nacional e chegou a dar a entender que o estádio estava apto. Porem nesta quarta-feira (30) a CBF comunicou oficialmente que o jogo será no Albertão.

Warton Lacerda tentou de tudo. Chegou a fazer pequenas intervenções no estádio Felipão, como forma de adaptar o estádio as solicitações da CBF.

Redação