Canindé quer Altos com velocidade e sinaliza novas mudanças

Oliveira Canindé começa semana de treinos (FOTO: Jailson Soares)

O Altos se reapresentou as atividades na tarde de hoje (15). O time de Oliveira Canindé se prepara para enfrentar o Assú, do Rio Grande do Norte, no domingo (20), às 17h, no estádio Edigarzão. Jogo valido pela 5ª rodada do Brasileiro Série D. Após o empate sem gols diante o Moto Club, do Maranhão, em jogo que terminou em fogo amigo: Manoel e Leone discutindo e expulsos de campo. Para essa semana o técnico começa a desenhar o Jacaré sem a presença dos dois atletas, titulares absolutos na temporada.

“A confiança é total e o grupo é excelente. Espero que nos consigamos os resultados, já que temos uma equipe qualificada e precisa de todas as maneiras reencontrar o caminho das vitorias e é o que nos esperamos”, frisou Canindé.

O Altos vai enfrentar o Assú (RN) no domingo (20) (FOTO: Jailson Soares)

O Altos é o vice-líder do Grupo A5 do Brasileiro Série D, mas tem somente cinco pontos somados em 12 disputados. O Jacaré irá jogar fora de casa, mas com uma obrigação maior de vencer e para isso precisa marcar gols. O treinador Oliveira Canindé fala sobre essa pressão por bons resultados. “A gente passa a tranquilidade necessária, mas a necessidade de vencer faz também que nós por experiência precisamos entender que a pressão sempre vai existir sempre, mas é necessário aproveitar as oportunidades que irão aparecer”, explica.

O Capitão do time Dos Santos, afirma que esse empate dentro de casa mexeu com o grupo, mas todos sabem que a partir de agora somente as vitórias interessam. “Agora é trabalhar forte para somar pontos fora de casa. A equipe está focada e sabemos que fizemos um bom jogo contra o Moto e que eles se defenderam bem e não conseguimos vazar eles, porem é trabalhar para somar esses seis pontos”, afirma Dos Santos.

Capitão Dos Santos (FOTO: Jailson Soares)

Obrigatoriamente o time perde o atacante Manoel e também o zagueiro Leone, ambos cumprindo suspensão. Durante a atividade Canindé demonstrou já ter os substitutos e deve usar Alisson e Everton na zaga e no setor ofensivo inserir Klenisson, no ataque. No treino de ontem (15), as ausências foram o meia Roger Gaúcho, poupado com dores no joelho e também Manoel, com mesma lesão. O meia Carlos Magno segue desfalcando a equipe com lesão na virilha.

O jogo entre Assú, do Rio Grande do Norte, acontece neste domingo (20), às 17h, no estádio Edigarzão. O jogo é valido pela 5ª rodada do Brasileiro Série D.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia