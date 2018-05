Canindé ameniza briga entre jogadores e fala em “ânsia de querer acertar”

Oliveira Canindé fala sobre briga entre atletas (FOTO: Assis Fernandes)

O episódio protagonizado pelo atacante Manoel e o zagueiro Leone ainda ecoa dentro e fora da equipe do Altos. Os dois jogadores se estranharam e chegaram a trocar socos e chutes durante a partida pela Série D entre Altos e Moto Club, do Maranhão, que aconteceu no último domingo (13), no estádio Felipão, em Altos. A briga entre os atletas causou a expulsão dos dois de campo e chamou atenção para a pressão que existe dentro do grupo. O Altos se reapresenta as atividades na tarde desta terça-feira (15) visando o jogo contra o Assú, do Rio Grande do Norte, que acontece no domingo (20), às 16h, no Edigarzão.

Após a partida o técnico do Altos, Oliveira Canindé, falou sobre a discussão entre dos atletas e que segundo ele é necessário calma por parte do grupo com o momento que cada companheiro vive. “Aparece à oportunidade e a bola não entra e você quer de alguma maneira forçar o parceiro a aproveitar na marra e não funciona dessa maneira. O maior exemplo é o que aconteceu entre os jogadores do Flamengo, Rhodolfo e Vizeu que teve repercussão imensa. Isso são coisas normais que acontecem pela ânsia de querer acertar”, explicou Canindé.

Manoel e Leone trocaram agressões ao final do jogo (FOTO: Assis Fernandes)

O técnico ainda reforça que a necessidade de resultados e de marcar gols faz com que algumas vezes os atletas percam o controle emocional, mas afirma que tudo foi resolvido ainda nos vestiários. “Os meninos são homens acima de tudo é preciso só colocar os pês no chão, sandálias de humildade e em cima da superação buscar aquilo que é de interesse do grupo. A tua dor por você perder o gol, ou lutando para não tomar é a mesma de todos nós, pois queremos o resultado”, frisa Oliveira Canindé.

Os dois atletas estão fora do próximo compromisso do Altos porque receberam cartão vermelho direto. Fora isso, a diretoria afirma que a solução foi apenas através de conversas e que nenhuma outra punição será dada aos dois jogadores. O Altos disputa o Campeonato Brasileiro Série D e é vice-líder do grupo com cinco pontos somados.

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia