Campo Largo vence e se aproxima de vaga na Taça Clubes de Futsal

A equipe do Campo Largo segue viva em busca de vaga nas semifinais da Taça Brasil de Clubes Sub20. A competição teve inicio no último domingo (1º), em Fortaleza, Ceará e o Campo Largo é o único representante do Piauí. Na tarde de ontem (4) a equipe venceu o São Francisco, da Bahia por 5 a 2 e agora um empate garante vaga na semi. O próximo compromisso será hoje (5), às 13h, contra o Paysandu, do Pará.

Campo Largo está disputando Taça Brasil de Clubes (FOTO:Reprodução)

“Estamos fazendo uma campanha histórica até agora e muito próxima de uma classificação até as semifinais e assim seguir brigando por esse acesso até a divisão principal no ano que vem”, disse Wélio Linhares.

O Campo Largo começou tropeçando, com uma derrota diante o Magnólia, do Maranhão por 4 a 3. Depois disso, o time se recuperou no torneio e venceu os donos da casa, Pague Menos por 5 a 2 e nesta quarta-feira (4) venceram o São Francisco, da Bahia pelo mesmo placar.

“Começamos a competição perdendo, mas fizemos uma campanha de recuperação e nosso time cresceu muito nesses dois jogos seguintes. Acredito que garantindo vaga na semifinal vamos chegar muito fortes”, afirmou o capitão do time Levi.

Equipe do Campo Largo (FOTO: Ascom Campo Largo)

É a primeira vez que a equipe do Campo Largo disputa a competição. O time é o atual tricampeão piauiense e investe na categoria sub20 à somente dois anos. O estado do Piauí teve representante na Taça Clubes de Futsal a última vez há cinco anos, quando o IFPI esteve no torneio.

Os jogos da Taça Brasil acontecem no ginásio Vozão, em Fortaleza. A final será no domingo, dia 7 de setembro.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia