Campo Largo conhece primeira derrota na Copa Nordeste de Futsal

A equipe do Campo Largo saiu de quadra com uma derrota por 2 a 1 para o Garapa, de Pernambuco. Após uma vitória e um empate na competição a equipe piauiense conheceu sua primeira derrota, mas ainda tem chances de classificação para oitavas de final entre os melhores terceiros colocados. Os gols do time pernambucano foram marcados por Lucas Rodrigues, pelo lado do Campo Largo o jogador Adriano conseguiu diminuir.

No Grupo B, estão classificados Garapa e Eusébio cada um com duas vitorias e seis pontos somados.

Na rodada de estreia, na segunda-feira (4) o time comandado por Clemilton ficou no empate em 2 a 2 diante o Itabaiana (SE). Ontem (5) venceu a equipe do Eusébio (CE) por 6 a 4, em jogo emocionante e nesta quarta-feira (6) perdeu para o Garapa (PE) por 2 a 1.

Na classificação atual do Grupo A, Tamandaré (PE) e AABB/Mesa 14 (PI) vão disputar uma das vagas para a próxima fase. Quem vencer, se classifica em primeiro ou segundo lugar. Quem perder, termina na terceira posição com 3 pontos (Campo Largo tem 4). Em caso de empate, a AABB é eliminada por ter average (divisão de gols pró pelos gols contra) menor que o de Campo Largo. O jogo entre AABB x Tamandaré acontece hoje, às 19h, no Ginásio Verdão.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia