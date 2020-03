Campeonato Piauiense pode ser paralisado por conta do coronavírus

Seguindo as orientações da Confederação Brasileira de Futebol e Federação de Futebol do Piauí deve paralisar o Campeonato Piauiense por tempo indeterminado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender, a partir dessa segunda, 16, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

Campeonato Piauiense não deve parar

Através de nota o presidente se pronunciou analisando o cenário atual dentro do esporte. “Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da COVID-19 no Brasil”, afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

A Federação de Futebol do Piauí deve confirmar a paralisação da competição nas próximas horas. “Estamos analisando para tomar a decisão se deve parar ou não, até as 17h iremos liberar uma nota sobre a decisão’, disse Robert Brown presidente da FFP.

Dentro dos clubes a diretoria vem orientando os atletas sobre a necessidade de lavar as mãos com frequência e evitar contato exagerado com estranhos. O elenco do River está em Salvador, onde enfrentou o Vitória-BA pela Copa do Nordeste neste domingo, 15, o time desembarca em Teresina na madrugada de hoje. “Orientei os jogadores a não sair do hotel, pois lá (Salvador) tem muito turista”, explicou o presidente Genivaldo Campelo.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia