Campeonato Interno de Tiro Esportivo prepara atletas para calendário nacional

Nesta sexta-feira (6) e sábado (7) acontece o Campeonato Interno do Clube Krac de tiro esportivo. O torneio deve reunir entre 50 e 60 atletas da capital, com o objetivo de movimentar a modalidade e preparar os participantes para as etapas do piauiense e do brasileiro nacional que acontecem nas próximas semanas.

Atiradores irão se testar nesse final de semana (FOTO: Krac Esporte)

“Para não deixar os atletas parados. Além disso, nem todos os atletas estão federados e as da federação só podem participar os federados ou confederados e essa prova por ser interno qualquer atleta pode participar contando que tenha o certificado de registro, de atirador”, explica o vice-presidente da federação piauiense Rick Stenio.

As provas do Campeonato Piauiense são realizadas on-line. Os competidores fazem suas provas e tem a nota e tempo inseridos automaticamente no sistema. Em começo de temporada, o nível erros acaba sendo maior, por isso, competições como o interno ajudam os atletas se testarem em uma situação diferente da de treinos. Entre os principais nomes da capital estão Edilson Matinho e Gabriel Ronald, ambos da categoria sênior classe A.

“Nós temos uma boa quantidade de provas estaduais e nacionais que precisamos cumprir dentro do calendário, pois uma é seletiva para outra e por isso quando temos um tempo optamos por fazer esses internos”, disse Rick Stenio, também competidor.

Na sexta-feira (6) a competição acontece a partir das 18h no Clube do Marques as provas de pressão. No sábado (7) as disputas serão pela manhã e tarde no Clube Boa Hora, com as provas de arma de fogo.

Pâmella Maranhão